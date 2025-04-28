Для того, чтобы узнать информацию о движении поездов, достаточно выбрать станцию.

Жители и гости Киева получили возможность просматривать на карте движение поездов Kyiv City Express с помощью сервиса "Движение транспорта" в приложении "Киев Цифровой". Об этом сообщает официальный канал Kyiv City Express.

"Если раньше на карте отображался только наземный общественный транспорт, то теперь и электрички Kyiv City Express имеют GPS-отметки и будут показываться в приложении", – говорится в сообщении.

Чтобы увидеть количество поездов, которые движутся в нужном направлении, и узнать о приближении следующей электрички, достаточно выбрать станцию. Также, если пользователь нажмет на специальную отметку, то узнает нумерацию рейса (например, Б11).

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"Обновление уже доступно для загрузки в App Store и Google Play: https://kyiv.digital/start", – добавляют в Kyiv City Express.

Справка УНИАН. Kyiv City Express (или Киевская кольцевая электричка) является линией городского электропоезда, которая пролегает по кольцу Киевского железнодорожного узла. В ее состав входят два противоположных маршрута – "А"/"Е1" (по часовой стрелке) и "Б"/"E2" (против часовой стрелки).

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