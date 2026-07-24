'Днём и ночью, каждый день, без выходных': Reuters узнал, как ВСУ охотятся за кораблями РФ

Украинские удары по российским наземным логистическим маршрутам привели к увеличению объёмов морских перевозок через Азовское море, что, в свою очередь, создало больше целей для ударов с моря.

Далеко за линией в степях Украины бойцы ВСУ запускают дроны, которые охотятся за российскими кораблями в Черном море – в рамках расширяющейся украинской кампании по изоляции Крыма и ослаблению военных усилий Москвы. Как пишет Reuters, такие подразделения за последние три недели нанесли удары по более чем 180 судам и другим морским целям вокруг полуострова, открыв новый фронт в войне.

"Мы работаем днем ​​и ночью, каждый день, без выходных", – сказал изданию командир батальона "Рэй" из бригады "Птахи Мадяра".

Во время недавнего визита Reuters его команда запускала беспилотники каждые несколько минут.

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Битва за Крым

Крым, который служит транзитным и военным центром для московских войск, стал новым объектом внимания украинских беспилотных сил. В последние месяцы они наносили удары по автомобильным и железнодорожным путям на оккупированном юге Украины, соединяющем полуостров с Россией. Это привело к нехватке топлива и введению чрезвычайного положения в Крыму, а также к систематическим ударам по объектам электро- и газоснабжения.

А новые атаки на нефтяные танкеры, сухогрузы и другие суда свидетельствуют о расширении усилий Киева по оказанию давления на российские войска путем лишения их ресурсов.

Командир заявил Reuters, что атаки были направлены на "развенчание мифа" о российском господстве и установление полного контроля над территориальными водами Украины.

Сидхарт Каушал, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра "Ройал Юнайтед Сервис Институт", заявил, что украинские удары по российским наземным логистическим маршрутам привели к увеличению объёмов морских перевозок через Азовское море, что, в свою очередь, создало больше целей для ударов с моря.

По его словам, эти атаки являются "логическим продолжением" украинской кампании в Крыму.

Охота со стороны россиян

Украинские беспилотники FP-1 и FP-2, используемые командой Рэя, являются неотъемлемой частью растущего арсенала Киева. Они автоматически долетают до зоны боевых действий, после чего пилоты берут управление на себя, чтобы нанести последний удар.

При этом площадка для запуска не используется повторно, и команды часто отправляются в новые места в течение нескольких часов. Хотя технологические достижения позволяют запускать беспилотники с расстояния более 100 км за линией фронта, они по-прежнему являются заветной целью для вражеских команд беспилотников.

Панама, командир эскадрильи, сказал, что он и его товарищи по оружию были воодушевлены "ощутимыми результатами" своих операций.

"Здорово, что наш темп так высок. Но нам все равно нужно его поддерживать", - сказал он.

Удары по российским танкерам

22 июля СБС сообщили, что за последние 48 часов поразили 13 российских судов в Черном и Азовском морях.

Ранее в НАТО заявляли, что после украинских ударов российские военные корабли теперь сопровождают торговые танкеры в водах Европы, что еще больше нагружает надводный флот страны.

Также сообщалось,что Россия начала устанавливать станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Пероед-М" на кораблях Балтийского и Тихоокеанского флотов, однако в Черном море такие системы могут оказаться малоэффективными.

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