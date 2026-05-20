Россия изменила приоритеты атак: эксперт объяснил, что стало главной целью врага

Во время войны железная дорога приобрела решающее значение для функционирования украинской экономики.

Удары по железнодорожной инфраструктуре Украины стали главным приоритетом России. Цель врага – не просто остановить поезда, а подорвать экспортный потенциал страны.

Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в комментарии УНИАН рассказал, что если зимой главной целью россиян была украинская энергетика, то теперь акцент все больше смещается именно на железнодорожную инфраструктуру.

Эксперт отметил, что речь идет не только о грузовых перевозках. Враг атакует даже пригородные электрички, что свидетельствует о попытке дестабилизировать повседневную жизнь украинцев.

"Следует понимать, что действительно Россия сместила акцент на железную дорогу. Более того, уже есть достаточно видео с российской стороны, где они атакуют электрички. То есть это даже не перевозка товаров, это пригородные перевозки граждан", – сказал Ус.

Он объяснил, что летом значение энергетических атак для врага несколько уменьшается из-за более низкого потребления электроэнергии. Вместо этого другой целью для россиян становятся внутренние коммуникации и логистика между регионами Украины.

"Сейчас Россия точно сместила свой акцент на удары по отечественной железнодорожной инфраструктуре, потому что это основа коммуникаций и перевозок", – указал эксперт.

Он также отметил, что из-за закрытого воздушного пространства Украина не может использовать авиацию для перевозки товаров, поэтому львиная доля экспорта идет именно по рельсам к границам со странами ЕС, а также в порты Большой Одессы и Дунайские порты.

Далее, по словам эксперта, продукция транспортируется альтернативными морскими маршрутами через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции к Босфору и через Мраморное море, а оттуда на мировые рынки.

"Фактически, для того, чтобы эта поставка товаров работала, нужна железная дорога", – отметил Ус.

По его словам, после обвала в 2022 году украинская экономика смогла адаптироваться и демонстрировала стабильные результаты в 2023–2025 годах. Чтобы ухудшить положение дел, Россия усилила атаки на украинскую логистику.

Ус также рассказал, какие именно товары больше всего зависят от железнодорожных перевозок. Прежде всего речь идет о зерновых культурах и подсолнечном масле, которые являются одними из важнейших экспортных товаров Украины.

По его словам, Украина остается мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. В 2025 году на украинскую продукцию приходилось около трети мирового экспорта. Он также добавил, что экспорт подсолнечного масла приносит Украине миллиардные доходы.

"Когда Россия видит, что Украина является мировым лидером по производству подсолнечного масла, у нее возникает большое желание лишить нас этой возможности. Примерно 3 миллиарда долларов в год Украина получает от экспорта подсолнечного масла", – сообщил эксперт.

Помимо аграрной продукции, по железной дороге перевозятся также металлы и руда, которые являются еще одной важной статьей украинского экспорта.

Впрочем, атаки на железную дорогу имеют не только экономический эффект, но и осуществляются для оказания психологического давления на население.

"Перевозка людей, удары по электричкам усиливают ощущение незащищенности населения. Вы не можете ни сами ездить, ни товары перевозить в своей стране. Соответственно, как вы можете заключать экспортные контракты, когда вы не гарантируете, что сможете физически доставить продукцию", – сказал Ус.

По его словам, если международные партнеры не будут уверены в стабильности поставок, они могут начать переориентироваться на других поставщиков. Именно поэтому удары по логистике могут оказать прямое влияние на конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках.

"Любое уменьшение физического количества товаров из-за того, что их нельзя перевозить, повышает их стоимость. А значит, делает украинскую продукцию менее конкурентоспособной", – сказал Ус.

По его словам, покупатели всегда выбирают более прогнозируемые и стабильные рынки. Если из-за военных рисков возникают сомнения относительно доставки товаров, международные компании могут искать альтернативных поставщиков.

"Если ее единица будет стоить дороже из-за военных рисков, то наши партнеры начнут говорить: "Знаете, мы будем покупать не у вас, а у ваших конкурентов. Потому что там есть гарантия, что товар действительно доставят. А с вашими рисками такой гарантии у нас нет", – резюмировал эксперт.

Российские удары по железной дороге – последние новости

Россияне усилили свои атаки на объекты "Укрзализныци". 18 мая УЗ скорректировала движение поездов после массированного ночного обстрела Днепропетровской области ради безопасности пассажиров.

В ночь на 14 мая враг в очередной раз нанес целенаправленные удары по железной дороге. Тогда был поражен маневровый локомотив в Харьковской области, ряд поездов задерживался.

Ранее, 13 мая, в результате массированной атаки российских БПЛА на инфраструктуру "Укрзализныци" был поврежден подвижной состав и убиты два сотрудника компании. Тогда 23 удара пришлись именно на железнодорожные объекты на западе, севере и в центральной части Украины.

