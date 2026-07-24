Синоптик Диденко предупредила о сильных ливнях, грозах и шквалах на выходных

В Киеве 25 и 26 июля будет преобладать погода без осадков.

На выходных в Украине местами пройдут дожди, ливни и грозы, а температура повысится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

25 июля, по ее данным, в течение дня ожидается +24...+27 градусов, в западных областях +20...+24. Кратковременные дожди пройдут в субботу ночью местами на севере и западе, а днем осадки наиболее вероятны в западных областях, местами в Полтавской, Сумской, Донецкой областях, в Крыму и на Запорожье.

В воскресенье, 26 июля, температура повысится до +25...+29 градусов, в Закарпатье – до +30, а в восточных областях в воскресенье, напротив, станет прохладнее, +20...+23 градуса. Дожди ожидаются в восточных областях, в Крыму, Запорожской и Днепропетровской областях. "В этих регионах возможны сильные ливни, грозы, шквалы – будьте осторожны!" – предупредила Наталья Диденко и добавила, что на остальной территории Украины в воскресенье будет солнечно и сухо.

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Погода в Киеве

В Киеве 25-26 июля будет преобладать погода без осадков, только в ближайшую ночь возможен кратковременный дождь.

В субботу воздух прогреется до +25 градусов, а в воскресенье уже будет до +28.

Погода в Украине – прогноз на следующую неделю

"Начало следующей недели – своего рода "кенгуру-скачки" температуры воздуха: в понедельник – жара, во вторник-среду – снова прохладно, однако, похоже, что начало августа отдаст предпочтение классике", – прогнозирует Наталья Диденко.

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