Лучшие телевизоры для небольшой комнаты: эксперты назвали 3 идеальные модели

При выборе телевизора 48 или 50 дюймов не стоит ориентироваться только на диагональ. Важнее учитывать тип панели, наличие HDMI 2.1 и герцовку.

Телевизоры с диагональю около 50 дюймов остаются одним из самых популярных вариантов для небольших комнат, спален или в качестве дополнительного экрана.

Эксперт издания Tom’s Guide протестировал десяток моделей и назвал три устройства, которые предлагают лучшее сочетание качества изображения, возможностей и цены.

По мнению экспертов, при выборе телевизора такого размера не стоит ориентироваться только на диагональ. Важнее учитывать тип панели, поддержку HDR, наличие HDMI 2.1 и частоту обновления экрана.

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LG C5 OLED – лучший по качеству изображения

Главной рекомендацией экспертов стал OLED-телевизор LG C5, причем для самых экономных существует 42‑дюймовый вариант. Аппарат хоть и вышел в 2025 году, до сих пор остается одним из лучших OLED‑телевизоров на рынке, при этом стоит дешевле, чем самый новый телевизор в линейке – C6.

Главными плюсами телевизора эксперты называют превосходное качество изображения с идеальным черным цветом, повышенную пиковую яркость и богатые игровые возможности. Среди дополнительных фишек отмечается четыре порта HDMI 2.1 и высокая скорость отклика.

Hisense QD7 – лучший бюджетный вариант

Для покупателей, которые ищут более доступный телевизор, обозреватели выделили Hisense QD7. Модель использует технологию Quantum Dot, которая обеспечивает более насыщенные цвета, а локальное затемнение помогает улучшить контрастность изображения. Телевизор подойдет для просмотра фильмов, спортивных трансляций и обычного потокового контента.

Однако у устройства есть ограничения: частота обновления составляет 60 Гц, а встроенная система Smart TV уступает более дорогим конкурентам. Тем не менее за свою цену Hisense QD7 остается одним из самых интересных вариантов в своем классе.

Samsung S90F – лучший телевизор для игр

Еще одним лидером рейтинга стал Samsung S90F OLED. Как и LG C5, данная модель имеет диагональ 48 дюймов, но предлагает отличные характеристики для владельцев игровых приставок.

Телевизор оснащен OLED‑матрицей с разрешением 4K, поддержкой частоты обновления 120@144 Гц и игровым центром Samsung Gaming Hub. Эксперты отдельно отметили низкую задержку ввода – около 9,1 мс, что делает модель привлекательной для динамичных игр.

Ранее эксперты назвали лучшие телевизоры для домашнего кинотеатра. В список вошли решения от LG, Samsung и Sony, которые предлагают диагонали от 77 до 83 дюймов и ориентированы на максимально качественный просмотр фильмов и сериалов.

Эксперт советует отключить эту функцию на телевизоре: она вызывает странные сбои.

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