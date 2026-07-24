Россия среди дня атаковала Киев баллистикой: было около 10 ракет

В столице работала система ПВО.

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице раздавались взрывы, работала ПВО.

Тревогу в Киеве объявили в 11:23, Воздушные силы сообщили, что на столицу летят несколько высокоскоростных целей. Почти сразу же начали раздаваться взрывы.

Об атаке на Киев сообщил также мэр Виталий Кличко, призвав жителей находиться в укрытиях.

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"Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", – написал он.

По данным мониторинговых организаций, россияне запустили по Киеву как минимум 10 баллистических ракет, а также "Цирконы".

Обновлено 12.03. Кличко сообщил о вызове медиков в Святошинский район.

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Атаки РФ на Киев

Напомним, последняя атака на столицу произошла 19 июля, тогда россияне нанесли

Удар по Украине 19 июля 41 ракетой и 126 ударными БПЛА. В частности, враг применил 10 противокорабельных ракет "Циркон", 25 баллистических "Искандеров-М/С-400", 3 противокорабельные "Ониксы", 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В предыдущих трёх атаках – 15 июня, 2 июля и 6 июля – Россия применила фактически такое же количество баллистических ракет, а кроме того, ещё немало крылатых ракет и беспилотников.

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