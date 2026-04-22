Задержка поезда из-за атаки: в 'Укрзализныце' объяснили, успеет ли пассажир на рейс в Европе

В случае пропуска пересадки из-за задержки поезда предусмотрен возврат средств.

Европейские железнодорожные компании идут навстречу украинским пассажирам, корректируя свои расписания и задерживая рейсы, чтобы те успели на пересадки после вынужденных остановок во время воздушных тревог. Об этом РБК-Украина рассказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, украинская сторона постоянно координирует действия с иностранными партнерами: как только поезд в Украине останавливается из-за угрозы обстрелов, информацию оперативно передают европейским диспетчерам.

Как отметил руководитель компании, в случаях, когда речь идет о стыковке с международными рейсами, партнеры – в частности польские и другие европейские перевозчики – часто соглашаются ждать украинских пассажиров, даже если задержка значительная.

Отдельно он упомянул случай с чешским перевозчиком: тот несколько часов не отправлял поезд, ожидая прибытия украинского "Интерсити".

В УЗ подчеркивают: приоритетом остается безопасность. Если возникает выбор между соблюдением графика и необходимостью переждать угрозу, компания без колебаний выбирает второе – даже ценой опозданий.

При этом пассажиры не остаются без защиты. В случае пропущенной пересадки из-за задержки поезда предусмотрен возврат средств.

Как вернуть деньги за билет

Как пояснил Перцовский, в рамках "Укрзализныци" действует полное возмещение стоимости билетов без штрафов. В случае с европейскими перевозчиками применяются их правила, однако они, как правило, предусматривают гибкие решения или альтернативные маршруты.

Чтобы получить компенсацию, пассажиру необходимо:

подать заявление онлайн;

для оформления через сайт УЗ – воспользоваться "Дія.Підпис";

подтвердить факт задержки (эти данные фиксируются в системе перевозчика).

Таким образом, даже в сложных условиях военного времени международная координация позволяет минимизировать неудобства для пассажиров.

Действия железнодорожников во время дроновых атак РФ

Как писал УНИАН, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) рассказал, что диспетчерская служба "Укрзализныци" получила доступ к военным системам контроля воздушного пространства и постоянно следит за ситуацией с ударными БПЛА. Если существует реальная угроза жизни пассажиров, проводится эвакуация людей из поезда. В случае, когда ситуация не является критической, безопасность обеспечивают путем внесения изменений в расписание движения, чтобы не беспокоить пассажиров эвакуацией. Попадание "Шахеда" в вагон с людьми превратит его в "братскую могилу", поэтому пассажирам нужно отходить от поезда не менее чем на 100 метров.

