На это повлияют санкции, из-за которых РФ не может закупать новые самолеты, а также запчасти.

К 2030 году Россия потеряет почти половину своего парка гражданских самолетов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

В сообщении отмечается, что это может произойти благодаря санкциям, поскольку страна-агрессор отрезана от импорта новых самолетов, запчастей и техобслуживания.

"Из парка перевозчиков выбывают 109 иностранных самолетов и еще 230 советских машин, которым 40-60 лет. Также планируется списание более 200 вертолетов, большинство из которых - российского производства", - отмечают в СВРУ.

При этом сообщается, что на сегодня у российских перевозчиков 1135 самолетов, из них летают 1 088, а остальные уже разобраны на запчасти. Отмечается, что если тенденция сохранится, то за пять лет Россия потеряет почти половину гражданского авиапарка.

В разведке рассказали, что для старых советских самолетов Росавиация продлевает срок службы до 60 лет, не учитывая фактическое техническое состояние, а также продлевает ресурс двигателей SaM-146 для "Суперджетов".

"Государственные планы нарастить собственное производство не выполняются: в 2022-2025 годах российский флот пополнился лишь 13 новыми самолетами вместо запланированных более 120. В 2025 году из 15 запланированных к сдаче бортов авиазаводы смогли передать только один", - говорится в сообщении СВРУ.

При этом отмечается, что Москва пытается арендовать самолеты за рубежом, но после отказов Казахстана, Катара, Кувейта и Эфиопии, авиакомпании начали использовать внутренние резервы. "Грузовая компания "Волга-Днепр" передала "Аэрофлоту" восемь Boeing'ов, которые разберут на запчасти для поддержки остального флота", - сказано в сообщении.

В СВРУ отмечают, что растет и международное давление на Россию, в частности, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в своей последней резолюции обвинила Россию в дестабилизации глобальной авианавигации из-за систематических помех GPS и призвала прекратить нарушение международного авиационного права.

Санкции против российской авиации

Как сообщал УНИАН, Россия призывает лидеров авиационной отрасли смягчить санкции в отношении запасных частей для самолетов и пролета над своей территорией.

По информации Reuters, Москва считает западные санкции против своей авиационной промышленности "незаконными принудительными мерами", поскольку они перекрыли России доступ к иностранным самолетам и запасным частям к ним. Это привело к тому, что российские авиакомпании вынуждены закупать запчасти для более чем 700 самолетов, преимущественно Airbus и Boeing, по косвенным импортным маршрутам.

Кроме того, самолетам российских авиакомпаний запрещено летать в воздушном пространстве стран-членов Европейского Союза, а также других союзных стран, включая Великобританию.

