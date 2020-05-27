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Старт продажи ж/д билетов: что сегодня происходило на столичном вокзале (видео)

23:43, 27 мая 2020
Транспорт
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Киевский вокзал пока пустует / фото УНИАН

Как сообщает ТСН, 27 мая на центральном железнодорожном вокзале Киева главные двери были обнесены оградой, а в форточке висело объявление, что вокзал закрыт. Только голос из громкоговорителя сообщал о начале продажи билетов в кассах.

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Попасть в вокзал можно было через вход №4 - там действовал жесткий контроль. На дверях стояли охранники, у них - антисептики. Мужчины рекомендовали обработать антисептиком руки и заставляли надеть маску. У кого ее не было - внутрь не пускали.

Возле каждой кассы на полу наклеены по две красные полоски для дистанции. Несмотря на это, толп не было из-за небольшого количества людей. 

Как сообщал УНИАН, сегодня "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов.

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