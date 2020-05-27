Старт продажи ж/д билетов: что сегодня происходило на столичном вокзале (видео)

Возобновление ж/д сообщения в Украине планируется на первый день лета. Уже доступны билеты на десятки поездов.

В Украине в кассах вокзалов сегодня началась продажа билетов на поезда, которые возобновят движение с 1 июня.

Как сообщает ТСН, 27 мая на центральном железнодорожном вокзале Киева главные двери были обнесены оградой, а в форточке висело объявление, что вокзал закрыт. Только голос из громкоговорителя сообщал о начале продажи билетов в кассах.

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Попасть в вокзал можно было через вход №4 - там действовал жесткий контроль. На дверях стояли охранники, у них - антисептики. Мужчины рекомендовали обработать антисептиком руки и заставляли надеть маску. У кого ее не было - внутрь не пускали.

Возле каждой кассы на полу наклеены по две красные полоски для дистанции. Несмотря на это, толп не было из-за небольшого количества людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов.

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