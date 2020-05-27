Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

«Укрзализныця» открыла продажу билетов еще на 12 поездов. Среди них поезда дальнего следования и Интерсити+.

Читайте такжеБилеты на поезда теперь можно купить и в кассах на ж/д-вокзалахОб этом сообщается на сайте УЗ.

Отмечается, что согласно постановлению Кабинета министров №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах.

«Билеты сейчас можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах. Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити+ и при посадке в вагон в ночных поездах. Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов перед и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты», – говорится в сообщении.

Также в «Укрзализныце» пообещали дополнительно сообщить о дальнейшем возобновлении движения поездов и открытии продажи билетов.

Ранее УНИАН писал, что «Укрзализныця» открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+ и 9 ночных поездов, которые начнут курсирование с 1 июня 2020 года. А 27 мая возобновили работу железнодорожные билетные кассы на вокзалах.

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