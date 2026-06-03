В Европе взлетел 'самый далекобойный' авиалайнер, он может находиться в воздухе почти сутки

Он сможет выполнять прямые рейсы между Сиднеем и Лондоном или Нью-Йорком без посадок для дозаправки.

Первый из двенадцати заказанных австралийской компанией Qantas самолетов A350-1000ULR совершил свой первый полет из Тулузы. Об этом сообщает разработчик самолета – компания Airbus.

Полет длился 3 часа 43 минуты, а максимальная высота составила более 12,4 км. В кабине находились испытатели компании и ведущие инженеры, которые контролировали параметры работы оборудования.

На данном этапе самолет оснащен испытательной аппаратурой для летных тестов и будет проходить расширенную программу испытаний по сравнению с обычными A350.

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Второй A350-1000ULR, изготовленный для Qantas, в настоящее время находится на этапе финальной сборки и в ближайшие дни должен выйти из окрасочного цеха. После этого будет завершен монтаж премиального салона с четырьмя классами, а также установка двигателей.

Project Sunrise – что известно

В 2022 году Qantas заказала самолеты A350-1000ULR для своего амбициозного Project Sunrise. Сообщалось, что воздушные суда получат салон на 238 пассажиров в четырех классах: первый, бизнес, премиум-эконом и эконом, а также специальную зону хорошего самочувствия.

Проект неоднократно откладывался из-за перебоев в цепочках поставок. Изначально первый самолет ожидался в конце 2026 года, однако теперь срок поставки перенесен на 2027 год.

Сам A350-1000ULR – это специальная модификация A350-1000 с дополнительным задним центральным топливным баком. Благодаря этому дальность полета A350-1000ULR увеличилась почти на 1 900 км, что позволяет самолету преодолевать расстояния около 18 500 км.

Таким образом, авиалайнер сможет выполнять прямые рейсы между Сиднеем и Лондоном или Нью-Йорком без посадок для дозаправки. Продолжительность таких перелетов составит около 22 часов.

Компания Airbus – другие новости

Осенью прошлого года УНИАН писал, что Airbus достигла важной коммерческой вехи: ее самолет A320 стал самым массовым пассажирским авиалайнером в истории, опередив главного конкурента – американский Boeing 737.

По данным из открытых источников, по состоянию на апрель этого года было выпущено 12 520 самолетов Boeing 737. Количество построенных Airbus A320 на тот момент составляло 12 608 единиц.

Помимо гражданских проектов Airbus принимает активное участие в реализации военных программ. В частности, совместно с партнерами разрабатывает истребитель шестого поколения.

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