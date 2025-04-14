Airbus показал, как может выглядеть кабина истребителя шестого поколения

Система будет отслеживать жесты и взгляд летчика и реагировать на них.

Компания Airbus Defence and Space продемонстрировала концепт кабины истребителя будущего, которую разрабатывают в рамках европейского проекта Enhanced Pilot Interfaces & Interactions for Fighter Cockpit (EPIIC). Об этом сообщает Airbus.

Сегодня кабина пилота - это настоящий "кошмар" с сотнями приборов и дисплеев, которые соревнуются за внимание пилота.

Нужны сотни часов тренировок, чтобы понять, какие циферблаты или экраны действительно важны, а какие лишь "вроде бы". Также надо четко понимать, какие индикаторы являются срочными и какой звуковой сигнал требует немедленного внимания пилота.

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Надо также добавить, что летчик должен обрабатывать много информации, которая может меняться за доли секунды. Через десять лет, когда пилоты будут иметь дело с самолетами, которые будут действовать как командные центры для роев автономных БпЛА, все будет еще сложнее.

Вместо того, чтобы полагаться на удачу, специалисты проекта EPIIC работают над коренным изменением кабины, чтобы она соответствовала потребностям пилотов, не перегружая их.

По задумке разработчиков, кабина истребителя шестого поколения будет отличаться минимализмом, а в управлении станут активно применяться голосовые команды. Специальная система будет отслеживать жесты и взгляд летчика и будет реагировать на них так, как будто самолет "читает мысли".

Кабина самолета будущего, очевидно, сохранит привычный джойстик, ведь пилотам удобно работать с ним. Впрочем, он может эволюционировать - например, получить тактильную обратную связь, которая будет информировать об условиях полета.

Предполагается, что все эти решения найдут свое место в кабинах истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), который сейчас активно разрабатывают Франция, Германия и Испания.

FCAS - справка УНИАН

Главные роли в программе Future Combat Air System выполняют Dassault Aviation и Airbus. Ее основными компонентами будут дроны, а также пилотируемый/опционально пилотируемый истребитель нового поколения, который заменит Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon примерно в 2040 году.

Стоит сказать, что британцы вместе с партнерами реализуют альтернативную программу, которая получила название Global Combat Air Programme (GCAP). Ранее в рамках нее началось создание самолета-демонстратора.

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