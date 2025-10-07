Авиалайнер Airbus A320 совершил первый полет в 1987 году.

Компания Airbus преодолела важный коммерческий рубеж. Ее A320 стал самым массовым пассажирским авиалайнером в истории, обогнав главного конкурента - американский Boeing 737, пишет Reuters.

По данным британской консалтинговой компании Cirium, многолетний рекорд Boeing был побит, когда очередной самолет Airbus был доставлен саудовской авиакомпании Flynas, что увеличило общее количество поставленных машин до 12 260 с момента начала эксплуатации A320.

Сам Airbus, по информации Reuters, не прокомментировал информацию о вероятном рекорде.

Отметим, что согласно данным из открытых источников, по состоянию на август этого года было построено 12 214 самолетов Boeing 737. Количество построенных A320 на тот момент составляло 12 198 единиц. Таким образом, европейский самолет действительно имеет все шансы обойти американского оппонента.

В последнее время Boeing получил немало новых заказов, а значит конкуренция с Airbus выходит на новый уровень.

В августе УНИАН сообщил, что корейская авиакомпания Korean Air объявила о заказе на сумму 50 миллиардов долларов, который включает самолеты Boeing, а также двигатели и сервисное обслуживание. Известно, что заказ охватывает модели 787, 777 и 737.

Также сообщалось, что американский авиастроительный гигант может продать китайцам полтысячи самолетов. Это рассматривают как важный элемент американо-китайской дипломатии.

