Airbus представил первый из 20 истребителей Eurofighter Tranche 4, изготовленных для Испании

В компании заявили, что всё готово к первому запуску двигателя и первому полёту.

Компания Airbus Defence & Space представила первый из 20 истребителей Eurofighter в версии Tranche 4, изготовленный для Воздушно-космических сил Испании в рамках программы Halcón I, говорится на странице компании в X.

В сообщении указывается, что первый самолет был изготовлен на предприятии Airbus в городе Хетафе, недалеко от Мадрида.

"Первый самолет Eurofighter HALCON I для EjercitoAire сошел с конвейера на нашем заводе в Хетафе, Мадрид! Все готово к первому запуску двигателя и первому полету", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также добавляется, что 20 самолетов HALCON будут оснащены радарами E-Scan (с электронным сканированием), а поставки начнутся уже в этом году.

"Милитарный" сообщил, что самолет станет первым из первоначальной партии из 16 одноместных и 4 двухместных истребителей, заказанных в 2021 году.

Издание сообщило, что они предназначены для замены F/A-18A+ Hornet из состава подразделения Ala 46, базирующегося на авиабазе Гандо на Канарских островах.

"Поступление новых самолетов должно поддержать и расширить возможности противовоздушной обороны архипелага, который имеет стратегическое значение из-за расположения в восточной Атлантике и близости к важным морским и воздушным маршрутам", – говорится в публикации.

Примечательно, что в ноябре 2024 года Испания заказала еще 25 самолетов в рамках программы Halcón II. Вместе оба контракта охватывают 45 новых Eurofighter. Помимо них, Воздушно-космические силы Испании уже имеют на вооружении 70 истребителей Eurofighter в версиях Tranche 1, 2 и 3A.

Аналитики отмечают, что главным отличием Eurofighter Tranche 4 от самолетов предыдущих поколений является оснащение АФАР-радаром ECRS Mk 1 компании Hensoldt.

В отличие от традиционных радаров с механическим сканированием, АФАР-радар может обнаруживать и сопровождать цели на значительно большей дальности, быстрее и с более высокой точностью.

Это также касается, в частности, объектов с ограниченной радиолокационной заметностью или тех, которые летят на очень малых высотах, в частности над поверхностью воды.

Объясняется, что за счет большей выходной мощности АФАР-радары обычно также обеспечивают лучшую селекцию целей и возможность сопровождения нескольких целей, а также обладают более высокой устойчивостью к вражескому радиоэлектронному подавлению.

"Tranche 4 также получат усовершенствованные системы вооружения, способные применять ракеты "воздух – земля" Brimstone III и полноценно интегрированные ракеты "воздух – воздух" большой дальности Meteor", – сообщило издание.

Истребители Gripen для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Швеция поставит Украине новейшие истребители. По данным, поставки подержанных самолетов должны начаться в следующем году, а новых – с 2030 года. Кроме того, Украина рассчитывает на дополнительные поставки F-16 и Mirage. По данным, с учетом потерянных машин, сейчас Украина имеет до 39 таких самолетов из Нидерландов и Дании. Также еще шесть самолетов должна поставить Норвегия, и до 30 истребителей – Бельгия. Добавляется, что Бельгия планирует передать Украине все 53 истребителя F-16, хотя сколько из них будут в рабочем состоянии – пока неизвестно.

Также мы писали, что авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что среди преимуществ истребителей Gripen есть то, что они могут совершать полет в режиме радиомолчания, то есть быть невидимыми для российских систем противовоздушной обороны. В отличие от F-16, этот самолет значительно меньше и малозаметный для радаров, а при работе с самолетами Saab 340 AEW&C он может летать в режиме радиомолчания. Долинце добавил, что важен и перечень вооружения, используемого этим самолетом. В частности, это ракеты типа Meteor, способные поражать цели на дальности от 200 километров. Авиационный эксперт добавил, что Gripen является носителем целого спектра вооружения типа "воздух-земля".

Вас также могут заинтересовать новости: