Украинская оборонка придумала способ противостоять российским ударам, – Business Insider

Теперь Россия не может уничтожить украинские военные заводы, как бы она ни старалась.

Украинские оборонные компании вынуждены адаптировать производство к постоянным российским ракетным и дроновым ударам, отказываясь от крупных централизованных заводов и распределяя процесс между десятками локаций, часто даже в разных странах Европы. Как пишет Business Insider, этот подход должен стать стандартом и для европейской оборонной промышленности.

Отмечается, что крупные предприятия в Украине уже неоднократно становились целями атак, в том числе и объекты иностранных компаний. Это заставило производителей переходить к модели "рассредоточенного производства", а кое-где – работать под землей или в небольших скрытых цехах. В то же время это усложняет логистику и повышает затраты.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян указывает, что европейским партнерам стоит учесть украинский опыт. "Некоторым странам точно стоит", – сказал он.

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Подобной позиции придерживаются и представители оборонного бизнеса. Руководитель украинско-эстонской компании Ark Robotics, который из соображений безопасности выступает под псевдонимом Achi, объясняет, что его компания вынуждена работать по принципу распределенного производства. Он добавляет, что предприятие избегает создания крупных "гигазаводов", чтобы не превращаться в привлекательную цель для ударов.

Компания Ark Robotics, базирующаяся в Эстонии и имеющая инженерный центр в Киеве, разрабатывает дроны, наземных роботов и программное обеспечение для автономных систем. Ее команды работают в нескольких странах Европы, а часть испытаний проводят непосредственно в Украине, иногда вблизи фронта. Из-за усиления атак производитель уже расширяет деятельность за пределы Украины, опасаясь новых разрушений и рисков для персонала.

Другие украинские компании также перешли к многолокационной модели. В частности, Frontline Robotics заявляет, что ее система построена так, чтобы выдержать потерю любой отдельной площадки. В то же время компания признает, что это создает постоянную организационную сложность, поскольку производство постоянно "перемещается" между различными точками.

В материале также приводится позиция украинских и европейских оборонных производителей, которые согласны с тем, что рассредоточение производства повышает устойчивость к атакам. Один из ключевых выводов, который компании сделали из войны в Украине, формулируется так: "Устойчивость не может зависеть от одного объекта, одного поставщика или одной географии. Современная оборона требует распределенных возможностей, которые могут продолжать работу под давлением".

Как отмечает Business Insider, аналитики и представители НАТО также отмечают, что опыт Украины меняет подход к планированию оборонной инфраструктуры на Западе. Они подчеркивают, что крупные централизованные командные центры и производственные узлы становятся все более уязвимыми в условиях современной войны, где удары могут наноситься на большом расстоянии и с высокой точностью.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, Россия модернизирует свои крылатые ракеты Х-101, комплексы "Искандер-М" и управляемые авиационные бомбы, пытаясь повысить их дальность, точность и способность преодолевать современные системы ПВО. Оккупанты также работают над новыми боеприпасами промежуточного типа между КАБами и беспилотниками, стремясь расширить арсенал средств воздушного нападения.

Также мы рассказывали о новой украинской авиабомбе, предназначенной для сброса с тяжелых дронов-бомбардировщиков. Ее особенностью является способность проникать в грунт и пробивать стены блиндажей перед взрывом. Разработка уже немало напугала оккупантов.

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