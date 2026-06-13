Ракеты РФ стали менее заметными и летят ещё дальше: как оккупанты усовершенствовали 'Искандеры' и Х-101

При этом россияне не обходятся без иностранных деталей.

Россияне модернизируют свои крылатые ракеты Х-101, баллистические ракеты "Искандер-М" и управляемые авиационные бомбы (УАБ). При этом они не могут обойтись без иностранных деталей. Об этом рассказал на брифинге главный научный сотрудник одного из управлений Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружений и техники, полковник Александр Заруба, пишет Liga.net.

По его словам, оккупанты модернизируют оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в направлениях повышения устойчивости к современным системам противовоздушной обороны и увеличения дальности ракеты. Кроме того, они масштабируют производство в условиях санкций.

Также он сообщил, как россияне совершенствуют свои крылатые ракеты Х-101, отметив, что "модернизация... идет в направлении развития возможностей преодоления системы ПВО, улучшения точности поражения, увеличения боевой части".

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Кроме того, по информации, озвученной военным, враг работает над улучшением КАБ, в частности, изготавливает их с использованием унифицированного модуля планирования и коррекции, увеличивает дальность и точность поражения, а также разрабатывает боеприпасы промежуточного типа между КАБ и беспилотниками.

"100% средств воздушного нападения противника производится с использованием иностранных комплектующих", – подчеркнул Заруба.

Производство ракет и дронов в России

Как сообщал ранее УНИАН, по словам советника министра обороны Сергея (Флеша) Бескрестнова, РФ атакует Украину дронами буквально "с завода". Он рассказал, что 4 июня в Харьков прилетел "Шахед", изготовленный буквально несколько дней назад, и по дате производства можно косвенно судить о запасах оружия у противника. Баллистические ракеты "Искандер" 9М723, которые враг запускает по Украине, – выпуска 2025 года. Как пояснил Бескрестнов, это означает, что у России постоянно имеется запас "Искандеров" не менее 180–250 ракет. В то же время все ракеты "Циркон" и С-400, которыми противник сейчас наносит удары по Украине, также датированы 2026 годом.

По мнению авиационного эксперта, кандидата технических наук в сфере беспилотных технологий Богдана Долинце, Россия может изготовить за месяц почти 150 ракет различных типов, не считая, в частности, управляемые ракеты типа Х-35, Х-39, Х-59. Так, производственные возможности по ракетам типа Х-101 оцениваются в количестве до 70 единиц в месяц; баллистических ракет "Искандер-М" – до 60 единиц, "Калибров" – до 25 ракет.

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