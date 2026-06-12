Оккупанты напуганы новой авиабомбой ВСУ, сделанной специально под дроны, – Forbes

Особенностью нового боеприпаса является его способность взрываться после пробития препятствия.

Украинские военные начали использовать новый тип боеприпасов для тяжелых беспилотников, который уже вызвал беспокойство среди российских военных блогеров. Как пишет Forbes, этот боеприпас предназначен для поражения целей под землей и способен пробивать защитные сооружения, которые до сих пор считались относительно безопасными при атаках дронов.

По словам автора материала, в последние месяцы российская армия активно приспосабливалась к угрозе со стороны украинских беспилотников. Военные строили укрытия, прятались в блиндажах, а дороги и важные объекты накрывали сетками, металлическими клетками и защитными конструкциями. Однако новый боеприпас, похоже, способен обходить значительную часть таких средств защиты.

Украинская разработка, хотя и выглядит довольно просто, демонстрирует поразительную эффективность. Бомба имеет прочный заостренный носовой элемент для проникновения в грунт, удлиненную конструкцию для концентрации ударной силы и взрыватель с задержкой, который срабатывает уже после проникновения внутрь укрытия.

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Автор обращает внимание, что наконечник очень похож на промышленные крепления для столбов забора, но, вероятно, был существенно доработан вручную. По его оценкам, боеприпас массой около 11 кг при сбросе с высоты нескольких десятков или сотен метров может пробить примерно 30 сантиметров плотной почвы или более метра мягкой земли.

Как отмечает Forbes, типичные полевые укрытия часто имеют перекрытие из бревен, засыпанных слоем земли для защиты от осколков и взрывной волны. Новый боеприпас способен пройти сквозь земляной слой и взорваться уже под поверхностью, так как имеет взрыватель с задержкой.

Одной из главных причин интереса к новому оружию является его потенциальная способность преодолевать распространенные средства защиты от беспилотников, рассчитанные прежде всего на защиту от FPV-дронов и обычных легких "скидов". Новые проникающие бомбы могут сделать их менее эффективными.

Кроме того, современные тяжелые беспилотники используют системы точного наведения, которые позволяют сбрасывать боеприпасы даже по движущимся целям. Это может затруднить защиту объектов с помощью обычных сеток или металлических экранов.

"Это вызывает особое беспокойство у россиян, поскольку Украина имеет решающее преимущество в тяжелых бомбардировщиках. По какой-то причине России еще не удалось развернуть собственные тяжелые бомбардировщики-дроны в крупных масштабах, поэтому у нее нет ответа на украинские разработки. Каждый российский блиндаж и дорога теперь находятся под угрозой со стороны этого дешевого разрушителя бункеров", – резюмирует автор публикации.

Война в Украине: вооружение

Как писал УНИАН, Украина активно применяет искусственный интеллект в войне против России, используя его для управления беспилотниками, планирования операций и анализа данных с фронта.

По прогнозам Минобороны, в течение ближайших 3–5 лет может возникнуть новая модель боевых действий – сетевые системы, где преимущество будет у того, кто быстрее обрабатывает данные. Несмотря на это, ключевые решения пока остаются за людьми, хотя автономные алгоритмы постепенно приближаются к уровню, превышающему скорость человеческого мышления.

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