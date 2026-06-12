Путин анонсировал эскалацию ударов по Украине

Также диктатор уверяет, что у России появился свой аналог Starlink.

Российский диктатор Владимир Путин анонсировал усиление ударов по Украине на фоне российских неудач на фронте. И хотя именно РФ является агрессором, наращивание эскалации хозяин Кремля назвал "ответными" действиями.

Так, комментируя украинские удары по российским военным заводам и нефтяной промышленности, обеспечивающей военный бюджет агрессора, Путин заверил, что эти объекты "быстро восстанавливают" и поэтому "тут никаких проблем нет".

"Серьезных проблем они нам создать не смогут. Мы должны - и это следующая задача - отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. Им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики", - заявил диктатор на встрече с солдатами оккупационной армии.

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В этом контексте Путин похвастался, что Россия наращивает низкоорбитальную спутниковую группировку для управления дронами, которая, по его словам, ничем не уступает Starlink.

"Работа не просто налажена, она идёт хорошим темпом и с хорошим качеством. Надеюсь, что на земле вы это в ближайшее время почувствуете", - сказал он.

При этом Путин заверил, что Россия водиночку якобы противостоит "коллективному Западу" и "всем странам НАТО", которые "развязали войну против РФ".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина наращивает кампанию дальнобойных ударов по российскому ВПК. Только за минувшую ночь были поражены "Нижнекамскнефтехим", НПЗ "Танеко" и "Тольяттикаучук". Все они в той или иной роли задействованы в обеспечении российской агрессии против Украины.

Также мы рассказывали о кампании украинских ударов по российской логистике на оккупированных территориях. В частности командующий СБС Роберт Бровди пообещал, что Украина изолирует оккупированный Крым уже в ближайшее время.

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