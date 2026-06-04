Зарплаты мужчин и женщин в Украине существенно отличаются: где разрыв самый большой

Наибольший разрыв в пользу мужчин в среднемесячной номинальной заработной плате наблюдался в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Среднемесячная заработная плата в первом квартале составила 28 885 гривень. При этом у мужчин зарплата на 9 007 гривень больше, сообщила Государственная служба статистики Украины.

"Среднемесячная заработная плата в I квартале 2026 года составила 28 885 грн: 33 798 грн – для мужчин; 24 791 грн – для женщин", – говорится в сообщении.

По данным Госстата, соотношение заработной платы мужчин и женщин составляет 73%. Это означает, что женщины зарабатывают 73% от зарплаты мужчин.

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Отмечается, что наибольший разрыв в пользу мужчин в среднемесячной номинальной заработной плате между мужчинами и женщинами наблюдался в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – 47,1%, в финансовой и страховой деятельности – 38,7%, в сфере информации и телекоммуникаций – 37,8%, а также в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 30,6%.

Зарплаты в Украине – последние новости

Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный сообщил, что реальный размер средней зарплаты в Украине составляет менее 20 тысяч гривень, а официальные показатели завышены за счет выплат военнослужащим.

По результатам исследования "OLX Работа", самая высокая медианная зарплата сейчас во Львове и составляет 32,7 тыс. грн., что на 19% больше, чем в апреле прошлого года. На 18% наблюдался рост в Киеве и Ужгороде: до 31,2 тыс. грн и 30 тыс. грн соответственно.

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