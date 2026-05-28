До 20% надбавки: в каких городах за год зарплаты выросли больше всего

Средние зарплаты по Украине за год, по сравнению с апрелем 2025 года, больше всего выросли на 20%. Такой показатель в апреле 2026 года зафиксировали в Виннице (27 тыс. грн), Хмельницком (27 тыс. грн) и Ивано-Франковске (30 тыс. грн), говорится в исследовании "OLX Работа", которое есть в распоряжении УНИАН.

Самая высокая медианная зарплата сейчас во Львове – 32,7 тыс. грн. Это на 19% больше, чем в апреле прошлого года. Такой же процент роста (+19%) в Ривне, однако медианная зарплата ниже, чем во Львове – 28,5 тыс. грн. На 18% наблюдался рост в Киеве и Ужгороде: до 31,2 тыс. грн и 30 тыс. грн соответственно.

Также заметно выросли зарплаты на востоке и юге Украины, в частности в Сумах и Николаеве на 16%. В апреле 2026 года медианная заработная плата в Сумах составляла 22 тыс. грн, а в Николаеве – 22,5 тыс. грн. В пределах 14-15% выросли медианные зарплаты в Житомире (23,8 тыс. грн), Одессе (27,5 тыс. грн), Днепре (25,7 тыс. грн) и Харькове (25 тыс. грн).

Рост примерно на 13% фиксировали в следующих областных центрах:

Черкассы – до 25,5 тыс. грн;

Чернигов – до 22,5 тыс. грн;

Запорожье – также до 22,5 тыс. грн.

На западе Украины, а именно в Тернополе и Луцке, медианная заработная плата выросла на 11%: в апреле 2026 года это 27,8 тыс. грн в Тернополе и 27,7 тыс. грн в Луцке.

В центральных областных центрах Кропивницком и Полтаве медианная зарплата выросла на 10% – на уровне 22–22,5 тыс. грн. Среди западных областей только в Черновцах рост незначительный: на 9% – до 26,5 тыс. грн.

Наименьший показатель роста зафиксирован в Херсоне: +0,3% – до 20 тыс. грн. То есть фактически медианная зарплата осталась на уровне апреля прошлого года.

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отмечала, что медианная зарплата по Украине за 2025 год достигла 25 000 грн, что на 23% больше по сравнению с 2024 годом. В 2026 году в отдельных рабочих сегментах рост медианных зарплат составит 40-60% по сравнению с прошлым годом.

НБУ прогнозирует рост заработных плат в Украине в этом году более чем на 11%. Также ожидается постепенное возвращение мигрантов с 2027 года, что потенциально будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда.

