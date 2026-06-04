Посылки из США снова поедут в Россию

США занимали первое место по объемам экспортных отправлений в 2024-2025 годах.

Граждане Российской Федерации снова смогут получать посылки из США. Первая партия отправлений уже прибыла в РФ.

По информации российского издания "Ведомости", операторы двух стран в конце мая восстановили почтовый импорт в РФ, приостановленный в 2022 году.

Ранее почтовый импорт из США составлял более 50 тонн в месяц. В частности, это были товары электронной коммерции – одежда, обувь, электроника, БАДы.

Видео дня

Отмечается, что США занимали первое место по объемам экспортных отправлений в 2024-2025 годах. В прошлом году на страну приходилась пятая часть всех объемов экспорта. В конце 2025 года Почта России возобновила прием отправлений в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец".

Почтовый обмен между США и Россией был прерван в марте 2022 года после того, как USPS прекратила прием международных отправлений в РФ на фоне санкций и транспортных ограничений после полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Санкции против России - главные новости

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада и их партнеры ввели ряд санкций в отношении Москвы. Под ограничения попали ряд товаров, в том числе, и товары двойного назначения и авто. Также под ограничения попали и почтовые отправления.

В то же время товары, попавшие под санкции Европейского Союза, продолжали поступать в РФ. Для обхода ограничений используется подпольная почтово-логистическая сеть.

Вас также могут заинтересовать новости: