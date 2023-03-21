Почта Болгарии приняла данное решение в связи с уменьшением пропускной способности транспортных средств и скоплением почты в транзитном аэропорту.

Болгария приостановила отправку любых посылок в Россию и Беларусь.

Как сообщает государственная почта Болгарии, отправка посылок на территорию агрессора и пособника агрессора приостановлена с 20 марта 2023 года.

"Болгарская почта временно прекращает прием всех видов посылок в Россию и Беларусь", — отметили в компании.

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Как говорится в сообщении, почта Болгарии приняла данное решение в связи с уменьшением пропускной способности транспортных средств и скоплением почты в транзитном аэропорту.

Война в Украине почтовая блокада агрессора

В июле 2022 года впервые в истории почту России и Беларуси выгнали из Ассоциации европейских операторов. Приостановление членства в PostEurop означает, что почтовые операторы России и Беларуси утратили возможность участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли.

Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии в апреле 2022 года подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в Россию и Беларусь.

К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась также Латвийская Почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в Россию и Беларусь.

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