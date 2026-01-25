Подпольная почта Путина: BILD выяснило, как в Россию попадают подсанкционные грузы

Отмечается, что схемой руководит бывший сотрудник "Почты России".

Товары, попавшие под санкции Европейского Союза, продолжают поступать в Российскую Федерацию. Для обхода ограничений используется подпольная почтово-логистическую сеть.

Издание BILD выяснило, как работает схема. Журналисты при помощи GPS-маячков отследили посылки, отправленные через сеть, к которой имеют отношение бывшие сотрудники дочерней структуры "Почты России" в Германии. Отмечается, что таким образом в Москву попадают сотни тонн посылок.

В этой схеме главную роль играет логистическая фирма, которую зарегистрировали в конце 2022 года. Компания формально имеет лишь почтовый ящик в Кёльне. Согласно расследованию, все посылки поступают на склад возле аэропорта Берлин-Бранденбург, а дальше фуры везут отправления через Польшу и Беларусь в Россию.

Журналисты утверждают, что нашли документы, подтверждающие, что подпольной логистической компанией управляет Дмитрий В., которому еще в 2014 году "Почта России" поручила создать дочернюю компанию в Берлине. После полномасштабного вторжения в Украину он официально уволился, но, судя по всему, продолжает работать на компанию, так как постоянно находится возле указанного выше склада.

Отправленные журналистами посылки, без проблем пересекли границы стран и прибыли в Москву. Кроме того, при отправке грузов использовались документы почты Узбекистана, которая не имеет права работать в Германии.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада и их партнеры ввели ряд санкций в отношении Москвы. Под ограничения попали ряд товаров, в том числе, и товары двойного назначения и авто.

В декабре 2024 года нидерландские компании заподозрили в поставках в Россию санкционных товаров через Армению, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Сербию, Турцию и Туркменистан.

Кроме того, обозреватель The Times Эд Конвэй в своей статье рассказал, как дорогие авто попадают в Россию в обход западных санкций. Он проследил путь нового Range Rover.

