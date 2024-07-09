Компании возобновили выплату дивидендов, когда экономика приспособилась к санкциям.

Российские олигархи получили миллиарды долларов дивидендов на фоне ослабления экономической неопределенности из-за войны. По меньшей мере десяток бизнесменов получили более 11,3 миллиарда долларов за 2023 год и в первом квартале этого года, согласно данным о дивидендах. Многие из них имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным, а некоторые даже попали под санкции, пишет Bloomberg.

Отмечается, что ключевой акционер и бывший президент нефтяного гиганта ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил список. Он получил около 186 миллиардов рублей (около 2,11 млрд долларов) дивидендов. Олигарх находится под санкциями Великобритании и Австралии, но пока избежал наказаний со стороны США и Европейского Союза.

Миллиардеры Алексей Мордашов из ПАО "Северсталь" и Владимир Лисин из ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" заняли следующие места со 148 миллиардами и 121 миллиардом рублей дивидендного (1,68 млрд и 1,37 млрд долларов) дохода соответственно. Мордашов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, тогда как Лисин не подпадает ни под какие серьезные ограничения

Видео дня

В список также вошли соратник Путина – миллиардеры Геннадий Тимченко и Татьяна Литвиненко, которая получила долю в ПАО "ФосАгро" до того, как ее муж Владимир попал под санкции США в 2023 году. Владимир Литвиненко является ректором Санкт-Петербургского горного университета, где Путин получил докторскую степень в 1997 году. Он также был руководителем кампании президента в городе во время трех выборов.

По словам журналистов, США и их союзники ввели широкие санкции против России в 2022 году, что заставило многие компании приостановить выплату дивидендов из-за неопределенности. Эти опасения не оправдались, поскольку российская экономика постепенно адаптировалась к новым условиям, а экспортеры нашли альтернативные рынки сбыта.

После падения в течение года после начала войны российская экономика резко восстановилась, поскольку правительство потратило значительные средства на расширение оборонной промышленности, защиту отечественного бизнеса от влияния санкций и оказание соцподдержки семьям.

Многие экспортеры сырьевых товаров возобновили выплату дивидендов после реструктуризации своего бизнеса и переориентации продаж на рынки Китая, Индии и других стран Глобального Юга.

Однако российская экономика может столкнуться со значительными проблемами во второй половине года и в 2025-м. Это может побудить правительство повысить налоги. Компании также сталкиваются с растущими трудностями с платежами, что может привести к дефициту промышленных компонентов и потребительских товаров, считает генеральный директор Macro-Advisory Ltd Крис Уафер.

Это произошло после того, как США усилили угрозы вторичных санкций в отношении банков в странах, которые Россия считает "дружественными". Санкции США в отношении Московской биржи в прошлом месяце заставили ее прекратить торги долларами и евро.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются российские магнаты – куда инвестировать свои дивиденды после того, как санкции заставили многих из них обратить внимание на внутренний рынок. В мае частные инвесторы вложили 116,3 миллиарда рублей (1,32 млрд долларов) на Московской бирже, что является месячным рекордом в 2024 году.

"Существует слишком много неопределенности, чтобы олигархи могли делать крупные инвестиции в это время, особенно когда они могут получить высокие процентные ставки от российских банков по рублевым депозитам. Для большинства из них самым разумным вариантом действий является выжидание", – подчеркнул Уафер.

Стоит отметить, что дивиденды – часть прибыли, которая выплачивается в пользу владельцев корпоративных прав. Получение дивидендов является одним из самых существенных прав акционера или участника общества.

Российская экономика во время войны

У РФ нет финансовых причин прекращать войну. Российская экономка перегревается, поскольку Путин вливает больше денег в военные усилия. Однако российский народ страдает недостаточно, чтобы заставить президента изменить курс.

Ранее УНИАН писал, что российская экономика не может вечно избегать кризиса, и она становится все более уязвимой к потрясениям. Экономика РФ продемонстрировала ключевые признаки слабости с тех пор, как Запад впервые начал вводить санкции против этой страны в 2022 году. Однако политикам не удастся надолго отвлечь кризис.

Вас также могут заинтересовать новости: