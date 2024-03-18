Ситуация может измениться, если союзники Украины смогут снизить доходы России от экспорта настолько, что это приведет к дефициту платежного баланса.

Владимир Путин, в очередной раз "победивший" на выборах президента РФ, выигрывает войну на истощение против Украины. Российский народ страдает недостаточно, чтобы заставить президента изменить курс. Он может пересмотреть свою позицию, если Запад сможет прижать российские нефтяные доходы, но это будет трудно сделать, пишет Reuters со ссылкой на собственный проект Breakingviews.

Отмечается, что даже если поступления от продажи углеводородов останутся на том же уровне, российское правительство будет вынуждено притеснять своих граждан. Экономика перегревается, поскольку Путин вливает больше денег в военные усилия. Расходы на оборону, которые в этом году предусмотрены на уровне 10,8 триллиона рублей (118 миллиардов долларов), утроились с начала войны. Инфляция составляет 7,7%, а также ощущается острая нехватка рабочей силы.

В то же время центробанк повысил процентные ставки до 16% и заявил, что стоимость официальных заимствований должна оставаться высокой в течение "длительного периода", чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 4%. Правительство ввело контроль за движением капитала, чтобы поддержать рубль.

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"Правительству также нужно будет принять фискальные меры, чтобы привести внутреннее потребление в соответствие с производством. Первоочередными мерами, вероятно, будут повышения налогов, направленные на более богатых людей и компании. Путин уже дал об этом понять", – говорится в публикации.

Путин хвастается ростом российской экономики, но глубинная картина не такая веселая. Правительство защитило население от экономических затрат на войну, привлекая Фонд национального благосостояния для финансирования бюджетного дефицита, который в прошлом году составил 3,7%. Но это не является устойчивым, поскольку ликвидные активы фонда упали более чем наполовину с момента вторжения Путина в Украину два года назад, и сейчас составляют лишь 2,7% национального дохода.

"Так или иначе, военная экономика вытеснит невоенные расходы. Это произойдет из-за сочетания повышения налогов, инфляции, высоких процентных ставок и сокращения расходов. Более того, война вредит среднесрочным перспективам России. Западные санкции лишают ее доступа к передовым технологиям... Дополнительным бременем для экономики является отток молодых и образованных людей", – пишет издание.

Нефтяные доходы

По словам журналистов, Путин смог поддержать вторжение, потому что Россия все еще много зарабатывает на углеводородах. Несмотря на то, что союзники Украины наложили эмбарго на ее нефть, а Европа ищет альтернативы российскому газу, в 2023 году Россия имела положительное сальдо текущего счета платежного баланса в размере 51 миллиард долларов. Хотя это меньше, чем 238 миллиардов долларов в предыдущем году, Москва все еще остается в плюсе.

Ситуация может измениться, если союзники Украины смогут снизить доходы России от экспорта настолько, что это приведет к дефициту, считает старший научный сотрудник Киевской школы экономики Джейкоб Нелл. Он утверждает, что Россия, как и Советский Союз ранее, сталкивалась с кризисами, когда текущий счет платежного баланса становился отрицательным.

По его словам, экспорт должен упасть примерно на 80 миллиардов долларов, прежде чем Путину придется прибегнуть к крайним мерам для стабилизации экономики. Около 30 миллиардов долларов из этой суммы может принести ужесточение газового эмбарго, а также ограничения на экспорт удобрений и металлов, таких как никель. Но большая часть должна поступить от снижения цены, которую Москва получает за свою нефть, до 50 долларов за баррель.

Это легче сказать, чем сделать. Нефть марки Urals, несмотря на ограничения, торгуется на уровне около 71 доллара за баррель, что примерно на 14 долларов ниже сорта Brent. Хотя США ужесточили санкции против танкеров, которые превышают верхний предел цены, Россия может частично обойти их, используя свой собственный флот.

"Союзникам Украины может повезти, если мировая цена на нефть резко упадет. Без этого им понадобятся гораздо более жесткие меры, чтобы снизить цену, которую Россия получает за свою нефть, до 60 долларов, не говоря уже о 50 долларах. Ключ к достижению этого – убедить Индию, крупнейшего импортера российской морской нефти, прекратить платить больше, чем верхний предел цены", – пишет Reuters.

Отмечается, что проблема заключается в том, что Россия может отказаться продавать нефть по таким низким ценам и взамен ограничить добычу. Это приведет к росту мировых цен на нефть, что повредит Индии, а также союзникам Украины, которые пока не готовы взять на себя необходимые риски, чтобы снизить доходы России. Пока они этого не сделают, у Путина нет финансовых причин прекратить войну.

Экономика РФ

Ранее УНИАН писал, что экономика России действительно чувствует себя лучше, чем ожидалось, через два года после того, как США и Евросоюз ввели против нее масштабные санкции. Однако, она не такая сильная, как считают некоторые наблюдатели. К тому же, Россия очень уязвима, если цены на энергоносители снизятся или увеличение производства военной техники приведет к сокращению производства в других сферах.

Профессора Калифорнийского университета в Беркли отмечали, что Россия вряд ли выиграет войну против Украины, поскольку действия Москвы нанесли непоправимый экономический ущерб стране.

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