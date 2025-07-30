В ЕС запускают биометрическую систему въезда: что изменится для туристов

Европейский Союз постепенно внедряет цифровую систему контроля границ, которая заменит штамповку паспортов сбором биометрических данных - лица или отпечатков пальцев.

С 12 октября Европейский Союз начинает внедрение новой системы въезда и выезда (EES), которая заменит штамповку паспортов на сбор биометрических данных - отпечатков пальцев или изображения лица. Об этом сообщила Европейская комиссия.

Новая система будет касаться всех граждан стран, путешествующих в 29 стран ЕС и Шенгенской зоны с краткосрочными поездками. При первом пересечении границы нужно будет сдать либо отпечатки пальцев, либо фотографию лица. Все последующие въезды в ЕС будут регистрироваться автоматически - без необходимости проставления физического штампа в паспорте. EES также позволит сразу выявить, превысил ли путешественник срок разрешенного пребывания.

Еврокомиссия отметила, что внедрение будет продолжаться постепенно в течение шести месяцев. Уже сейчас в терминале Eurostar в Лондоне установлены сканеры, а в порту Дувра строят новые киоски для проверки биометрии пассажиров автомобилей, автобусов и грузовиков.

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Программа EES является частью более широкой инициативы ЕС "умная граница". Ее цель - ускорить пересечение границы для часто путешествующих лиц, обеспечить точный учет данных о въезде и выезде, а также усилить контроль за нелегальной миграцией. Система будет работать в 29 странах, в том числе во всех государствах Шенгенской зоны.

Несмотря на техническую готовность многих компонентов, запуск мобильного приложения EES был отложен. Это связано с тем, что каждая страна-член ЕС должна интегрировать систему в свою национальную иммиграционную инфраструктуру.

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Как сообщал УНИАН, Европейский Союз заявил, что удержит 1,5 миллиарда евро (или 1,7 миллиарда долларов) из общего фонда размером 4,5 миллиарда евро, выделение которого зависит от достижения стандартов надлежащего управления и который не может быть использован для военных закупок.

Важно, что это решение не является окончательным, и финансирование может быть восстановлено, если Украина достигнет определенных контрольных показателей.

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