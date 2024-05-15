Путин относительно безнаказанно нарушает международное право, но экономические законы менее сговорчивы.

Российская экономика не может вечно избегать кризиса, и она становится все более уязвимой к потрясениям, пишет эксперт по российской экономике и исследователь Центра анализа европейской политики Александр Коляндр.

Отмечается, что российская экономика продемонстрировала ключевые признаки слабости с тех пор, как Запад впервые начал вводить санкции против этой страны в 2022 году. Торговые ограничения, такие как запрет на импорт энергоносителей в Европу и ограничения цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, нанесли серьезный удар по военной копилке. В прошлом году доходы России от экспорта энергоносителей упали на 24%. РФ также страдает от растущих расходов на войну, как финансовых, так и человеческих. Сейчас страна столкнулась с острой нехваткой рабочей силы, что привело к росту заработной платы и инфляции.

"В результате Кремль оказался в трехсторонней ловушке, которую сам же и создал. Правительство не может сократить расходы, пока продолжается война. Война, однако, истощает рабочую силу, подпитывая инфляцию и снижая как благосостояние, так и общественные настроения. А высокие процентные ставки, которых требует инфляция, сдерживают инвестиции в производительность и еще больше искажают экономику", – сказал Коляндр.

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По его словам, российская экономика является хрупкой, и политикам не удастся надолго отвлечь кризис. Центральным банкирам и политикам России пока удается удерживать экономику на плаву, но их везение неизбежно закончится.

Аналитик указывает на то, что Путин знал, что экономикой лучше доверить профессионалам. Руководство центрального банка, министерства финансов и министерства экономического развития остаются высококвалифицированными и спасли страну от экономического коллапса в 2022 году.

"Через два года они четко понимают невозможность выполнения поставленной перед ними задачи в долгосрочной перспективе. Вопрос в том, решатся ли они сказать об этом боссу? И если осмелятся, то прислушается ли он?", – подчеркивает аналитик.

Экономика РФ во время войны

Ранее УНИАН писал, что российская экономика продержится еще полтора года. Россия имеет дело с политической "трилемой" - тремя большими проблемами на третьем году войны.

Все большая структурная милитаризация российской экономики значительно усложняет любые усилия, направленные на прекращение войны в Украине. Вопреки ожиданиям, призрак экономического коллапса может подтолкнуть Владимира Путина и его чиновников к удвоению милитаризации и дальнейшей конфронтации, даже если война зайдет в тупик.

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