Блогерка пришла с сыном на матч, чтобы поддержать любимого.

Украинская блогерка Даша Квиткова, которая больше не скрывает роман с 23-летним игроком киевского "Динамо" Владимиром Бражко, пришла на матч вместе со своим четырехлетним сыном Львом, чтобы поддержать любимого.

На официальной странице футбольного клуба опубликовали соответствующее видео. На ролике запечатлено, как футболист подходит к трибуне, где его ждут Даша и Лев, и приглашает мальчика выйти на поле после матча.

Владимир весело провел время с ребенком, играя с ним на газоне и показывая, как бросать мяч. В завершение встречи сын 27-летней Квитковой тепло обнял футболиста. Также камера запечатлела момент поцелуя пары.

Видео уже собрало множество откликов, включая комментарий самой Даши Квитковой. Подписчики отметили, что это одно из самых трогательных видео, которое они видели.

Напомним, ранее подтвердились слухи о том, что Даша Квикова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко состоят в отношениях.

До этого их неонократно видели вместе, и даже некоторые видео с влюбленными просачивались в сеть. Но пара долгое время держала свои отношения в секрете. Все раскрылось 9 июля, в день рождения Даши. Спортсмен наконец подтвердил, что они вместе.

В тот день Владимир опубликовал совместное фото в Instagram и написал: "С днем рождения, моя любимая".

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