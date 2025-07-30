Брэд Питт приступил к съемкам сиквела "Однажды в Голливуде", режиссером ленты выступает Дэвид Финчер.

Брэд Питт предстал в новом, хоть и знакомом, образе на съёмочной площадке сиквела "Однажды в... Голливуде".

На новых фотографиях актёра со съёмок фильма "Приключения Клиффа Бута" Питт выглядит заметно более непринуждённо. 61-летний лауреат "Оскара", возвращающийся к роли каскадёра Клиффа Бута, предстал с светлыми волосами до подбородка и усами, пишет Daily Mail.

Его костюм на съёмках состоял из жёлтой рубашки в стиле кэмп, надетой поверх футболки с принтом и джинсов. Как сообщается, сцену снимали в кинотеатре New Beverly Cinema в Лос-Анджелесе, который принадлежит Квентину Тарантино — сценаристу и режиссёру фильма "Однажды в... Голливуде".

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Тарантино возвращается в качестве сценариста сиквела, но передаёт режиссёрские обязанности Дэвиду Финчеру, известному по фильмам "Зодиак", "Семь" и так далее. Также Питта видели на съёмочной площадке уже без длинных волос — но с усами — в синей рубашке, джинсах и кроссовках.

Хотя кофейный стакан в руке может намекать на то, что это он в перерыве между дублями.

Что известно о первом фильме

"Однажды в... Голливуде", вышедший в 2019 году, рассказывал историю Клиффа — каскадёра актёра Рика Далтона, которого играл Леонардо Ди Каприо.

В этот раз Ди Каприо не числится в актёрском составе на странице фильма в IMDb, а сюжет описан как углублённый рассказ о прошлом Клиффа Бута и его новой роли "решалы" в Голливуде.

Что известно об отдельном фильме про персонажа Питта

Хотя предстоящий фильм сосредоточен на его персонаже, Питт недавно заявил, что этот проект — это не совсем продолжение, а скорее отдельный эпизод о герое.

"Это то, что написал Квентин Тарантино. Это эпизод, не совсем сиквел, а скорее эпизод о персонаже. Но он не хотел сам его снимать, и мой друг Дэвид Финчер — наш с ним общий друг — согласился стать режиссёром. Мы делаем это для Netflix. Это должно быть весело. Должно получиться действительно интересно", - сказал он в одном из интервью.

В актёрский состав, помимо Питта, вошли Элизабет Дебики, Яхья Абдул-Матин II, Карла Гуджино, Скотт Каан и Джей Би Тадена.

Ранее УНИАН сообщал более подробно о бюджете фильма, о сотрудничестве Брэда Питта и Дэвида Финчера, а также о ряде других деталей.

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