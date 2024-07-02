Отмечается, что в нынешних условиях РФ может продержаться еще несколько лет.

Экономический кризис в Российской Федерации возможен. Для развития этого сценария необходимо, чтобы Запад перекрыл экспорт нефти из РФ.

"Экономика РФ перегрета, но до кризиса еще, к сожалению, очень долго", - заявила вице-президент Киевской школы экономики Элина Рыбакова в интервью Forbes Ukraine.

По ее словам, если по каким-то причинам цена на нефть снизится до 40 долларов, то в России однозначно начнется экономический кризис.

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"Но цены на нефть пока не планируют так падать, поэтому есть ресурсы продолжать войну. При такой цене на нефть РФ точно имеет как минимум несколько лет", - подытожила Рыбакова.

Экономика РФ во время войны - последние новости

Аналитики Фонда Карнеги считают, что российская экономика продержится еще полтора года. Россия имеет дело с политической "трилемой" - тремя большими проблемами на третьем году войны.

Все большая структурная милитаризация российской экономики значительно усложняет любые усилия, направленные на прекращение войны в Украине. Вопреки ожиданиям, призрак экономического коллапса может подтолкнуть Владимира Путина и его чиновников к удвоению милитаризации и дальнейшей конфронтации, даже если война зайдет в тупик.

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