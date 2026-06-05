В 'ПриватБанке' подорожал евро: актуальный курс валют на 5 июня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,64 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 5 июня, остался на прежнем уровне и составляет 44,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,95 гривни, а евро – по курсу 51,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 44,64 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 5 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,38 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июня – 44,35 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,67 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 44,58 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,11 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 51,98 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,25 гривни за евро.

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