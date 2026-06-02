В Украине произошел масштабный сбой интернета: не работают банки и соцсети

Сбой затронул Monobank, ПриватБанк, Viber и другие сервисы.

Крупнейшая в мире облачная платформа Amazon Web Services столкнулась со сбоем своих серверов, из-за чего частично недоступны популярные сервисы и сайты. О проблемах стало известно около 17:00 по Киеву.

В Украине сбой затронул банки и соцсети, в частности Monobank, ПриватБанк, Facebook, Viber и Twitch, сообщает сайт Downdetector, который основывается на данных, полученных от пользователей.

Напомним, в конце прошлого года в Amazon Web Services также произошел технический сбой, который оказался настолько масштабным, что вывел из строя значительную часть интернета.

Тогда причиной сбоя оказалась сломанная DNS-конфигурация базы данных DynamoDB, которую по ошибке опубликовали в Route53 - системе DNS-сервисов Amazon.

Ранее аналитики назвали самые популярные браузеры в мире и Украине в 2026 году. В последние месяцы Chrome укрепил свое доминирование среди браузеров, что негативно отразилось на Edge и Opera.

