'Невозможно рассчитаться': в работе крупного банка произошел масштабный сбой из-за атаки РФ

Клиенты не могут воспользоваться онлайн-приложением и рассчитаться карточками.

В работе цифровых сервисов Sense Bank произошел масштабный сбой после российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как сообщила пресс-служба банка, это связано со сбоем в онлайн-инфраструктуре партнера финучреждения.

"Из-за ночной атаки врага на Киев пострадала онлайн-инфраструктура одного из наших партнеров, что привело к сбоям в работе Sense Bank. Наша команда работает над полноценным восстановлением всех услуг", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что делают все возможное, чтобы клиенты могли воспользоваться сервисами и работой банка как можно скорее.

В комментариях к сообщению на Facebook-странице банка клиенты пишут о невозможности не только воспользоваться приложением Sense Bank, а и рассчитаться картой и связаться со службой поддержки банка.

Российская атака 10 октября - что известно

В ночь на 10 октября Россия атаковала многочисленные объекты энергетической инфраструктуры во многих областях Украины. Это повлекло перебои со светом и введение графики отключений.

Как сообщает ДТЭК, в результате атаки экстренные отключения электроэнергии применены в двух районах Киевщины (Броварском и Бориспольском) и в Днепропетровской области. Проблемы со светом наблюдаются также в Киеве - в частности, в части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов.

По сообщению "Укрэнерго", самая сложная ситуация в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

