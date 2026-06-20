Польша два месяца блокирует автомобили 'Укрпочты', – Смилянский

Польша уже два месяца блокирует проезд машин "Укрпочты" по польской территории. Об этом заявил генеральный директор украинского почтового оператора Игорь Смилянский.
Так, отвечая на многочисленные вопросы о том, почему президент Владимир Зеленский отправил "Орден белого орла" в Польшу "Новой Почтой", а не "Укрпочтой", Смилянский рассказал о трудностях работы на польской территории.
По его словам, доставка почты по самой Польше в настоящее время возможна только через местную Poczta Polska. При этом поляки не пропускают украинский почтовый транспорт даже транзитом.
"Последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию (там к нам претензий нет) и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши", – заявил он.
Смилянский отметил, что автомобили "Новой Почты" поляки пропускают, вероятно, из-за того, что формально это служба экспресс-доставки, а не почта.
"Конкуренция – это хорошо. Плохое отношение к Украине – это плохо", – добавил он.
Зеленский отправил орден в Польшу
Как писал УНИАН, накануне польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского "Ордена белого орла". Сегодня украинский президент опубликовал пост, в котором сообщил, что отправил орден обратно в Польшу курьерской службой "Новая Почта", приложив соответствующие фотографии.
После этого о намерении вернуть полякам такие же ордена, в разное время полученные от Польши, сообщили еще три украинских президента – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Все трое раскритиковали решение польского президента отобрать орден у Зеленского.