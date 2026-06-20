Польша два месяца блокирует автомобили 'Укрпочты', – Смилянский

Поляки не пропускают автомобили государственного почтового оператора, но разрешают въезд автомобилям курьерских служб.

Польша уже два месяца блокирует проезд машин "Укрпочты" по польской территории. Об этом заявил генеральный директор украинского почтового оператора Игорь Смилянский.

Так, отвечая на многочисленные вопросы о том, почему президент Владимир Зеленский отправил "Орден белого орла" в Польшу "Новой Почтой", а не "Укрпочтой", Смилянский рассказал о трудностях работы на польской территории.

По его словам, доставка почты по самой Польше в настоящее время возможна только через местную Poczta Polska. При этом поляки не пропускают украинский почтовый транспорт даже транзитом.

Видео дня

"Последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию (там к нам претензий нет) и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши", – заявил он.

Смилянский отметил, что автомобили "Новой Почты" поляки пропускают, вероятно, из-за того, что формально это служба экспресс-доставки, а не почта.

"Конкуренция – это хорошо. Плохое отношение к Украине – это плохо", – добавил он.

Зеленский отправил орден в Польшу

Как писал УНИАН, накануне польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского "Ордена белого орла". Сегодня украинский президент опубликовал пост, в котором сообщил, что отправил орден обратно в Польшу курьерской службой "Новая Почта", приложив соответствующие фотографии.

После этого о намерении вернуть полякам такие же ордена, в разное время полученные от Польши, сообщили еще три украинских президента – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Все трое раскритиковали решение польского президента отобрать орден у Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: