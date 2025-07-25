Западные санкции не смогли остановить экспансионистские амбиции Путина.

Россия четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины. В отношении Москвы введены различные санкции, но российская экономика все еще держится на плаву.

Автор издания The Telegraph Джереми Уорнер пишет, что в 2024 году рост экономики составил впечатляющие 4,3%, безработица - 2%, текущий счет был в плюсе, долг к ВВП составлял чуть более 20%, а текущий бюджетный дефицит был скромным - 1,8%.

Россия относительно легко обходит санкции или находит альтернативных торговых партнеров, чтобы восполнить пробелы после ухода западных поставщиков и клиентов. Так, Европа все еще покупает у России нефть, дизельное топливо и газ, а США выдали множество разрешений на импорт, от удобрений до ядерных топливных стержней.

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Санкции не сработали так, как предполагалось. Российская экономика оказалась гораздо устойчивей, чем ожидалось. Настолько устойчивой, что недавно вновь ввели налоговые правила, приостановленные во время пандемии. Национальный фонд благосостояния по-прежнему имеет активы на сумму 2% ВВП, казначейские денежные остатки составляют 3,5%, а резервы - 350 млрд долларов, даже без учета замороженных 280 млрд долларов российских активов. Этих резервов более чем достаточно, чтобы Путин продолжал войну против Украины практически бесконечно.

В то же время инфляция значительно превышает официально зарегистрированный уровень в 10%, из-за чего российский центральный банк поддерживает процентную ставку на уровне 20%. Эти высокие процентные ставки приводят к резкому замедлению экономики, но это не заставит Путина пересмотреть военные цели. Поддерживаемая высоким уровнем военных расходов - возможно, более 8% ВВП - российская экономика далека от полного коллапса.

На первый взгляд, у Путина достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну. В то же время демографический спад населения, усугубляемый потерями в войне, представляет серьезную угрозу для экономики. Но это проблема будущего. Есть много вещей, которые могут свергнуть Путина в ближайшем будущем; к сожалению, экономика явно не входит в их число.

При этом Запад может потенциально заставить Россию подчиниться, еще больше снизив цены на экспорт российской нефти. Без этого источника дохода российская экономика скоро столкнется с серьезными проблемами, но Москва уже нашла способы обходить установленный потолок цен.

Экономика России - последние новости

Из-за падения цен на нефть и рекордных расходов на войну в РФ российский фонд национального благосостояни может быть исчерпан уже в 2026 году.

При этом Владимир Путин заговорил об уменьшении расходов на войну в следующем году. По его словам, сокращение расходов продлится три года.

По данным российского Минфина, дефицит бюджета РФ за первое полугодие составил 3,7 триллиона рублей, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Согласно прогнозу агентстсва Reuters, в июле доходы России от нефти и газа сократятся примерно на 37% по сравнению с годом ранее.

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