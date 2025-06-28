Этот шаг предпринят на фоне остановки экономического роста России.

Российский диктатор Владимир Путин намерен сократить военные расходы после того, как кремлевские чиновники предупредили, что Россия находится "на грани рецессии".

Как пишет The Telegraph, Путин заявил, что начнет сокращать расходы на оборону в 2026 году, а в целом сокращение будет действовать три года.

Комментируя намерения НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП, Путин заявил, что члены альянса будут тратить деньги на "закупки у США и на поддержку своего военно-промышленного комплекса".

Видео дня

"Так кто же готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?", - добавил он.

Издание отметило, что свои планы Путин озвучил после того, как министр экономического развития РФ Максим Решетников недавно заявил, что страна находится "на грани рецессии".

На фоне войны против Украины, издание отметило, что Кремль предложил высокую заработную плату и щедрые бонусы за поступление на службу солдатам, чтобы пополнить ряды на передовой.

"Хотя военно-промышленный комплекс выиграл от увеличения государственных расходов, отрасли частного сектора пострадали от снижения спроса, роста издержек и большого долгового риска из-за заоблачных процентных ставок", - написало издание.

К тому же будущие расходы РФ могут включать траты на реинтеграцию тех, кто вернулся с войны против Украины. Из почти 140 тыс. российских солдат, вернувшихся к гражданской жизни, половина - безработные.

Санкции против РФ

Украина изменила подход к санкциям против России. В частности, Украина начала синхронизацию с Евросоюзом и G7 санкционного давления на Россию и связанных с ней субъектов.

Зеленский подчеркнул необходимость принятия Евросоюзом 18-го пакета санкций против РФ, в котором ключевыми целями должны стать торговля нефтью, теневой флот, банки, а также цепи поставок, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: