За шесть месяцев дефицит российского бюджета достиг годового плана.

Дефицит бюджета Российской Федерации за первое полугодие 2025 года составил 3,7 триллиона рублей, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на данные российского Минфина. Отмечается, что по итогам второго квартала 2025 года "дыра" в бюджете страны-агрессора была на 78% больше, чем в первом, из-за снижения нефтегазовых доходов.

"Дефицит госбюджета установил антирекорд во втором квартале", – отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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Издание констатирует, что за 6 месяцев текущего года российский Минфин потратил примерно половину из того, что запланировал на год: 21,3 из 42,3 триллионов рублей. Доходов же он получил меньше половины – 17,6 трлн рублей из заложенных в бюджете 38,5 трлн рублей.

"За полгода дефицит оказался таким, какой Минфин запланировал по итогам всего года (3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП). В начале года он надеялся свести бюджет с "дырой" втрое меньшей: 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП, но осенью собирается снова править его с учетом актуальных данных", – отмечают журналисты.

При этом перспективы доходов бюджета вызывают у экспертов все больше тревоги. Нефтегазовые доходы зависят от цен на нефть и курса рубля, который пока остается крепким, хотя большинство экспертов ожидает его ослабления.

Но 73% доходов – не нефтегазовые. Российский Минфин отмечает, что их поступление идет по графику. Однако темпы их роста могут сильно замедлиться из-за торможения экономики и инфляции, отмечает профессор ВШЭ, бывший заместитель министра финансов Олег Вьюгин.

Экономика России и российско-украинская война

Как сообщал УНИАН, из-за падения цен на нефть и рекордных расходов на войну в РФ российский фонд национального благосостояния, который тратится на финансирование боевых действий, может быть исчерпан уже в следующем году.

Между тем нефтегазовые доходы РФ в июне упали на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июне доходы от продажи нефти и газа сократились почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,73 триллиона рублей.

Владимир Путин заговорил об уменьшении расходов на войну уже в следующем году. По его словам, сокращение расходов продлится три года.

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