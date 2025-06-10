Отмеачется, что из 400 тонн золота осталось меньше половины.

Полномасштабное вторжение России в Украину больно бьет по российскому Фонду национального благосостояния (ФНБ), который работал в качестве "подушки безопасности" для защиты населения от последствий войны. Эти средства могут полностью иссякнуть в 2026 году.

Издание The Moscow Times пишет, что, по мнению экономистов из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Института Гайдара, если нефть будет дешевой, а рубль - крепким, то проблемы неизбежны.

По состоянию на 1 июня в Фонде оставалось 2,8 трлн рублей (31 млрд долл), что является минимумом с 2019 года. При этом указано, что за три года войны против Украины объем резервов уменьшился более чем вдвое в рублях и втрое - в долларах: с 113,5 млрд до 37,4 млрд.

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В мае Минфин России потратил 35,9 млрд руб (400 млн долл) из Фонда на покрытие дефицита бюджета, 532 млрд (5,9 млрд долл) - на финансирование государственных проектов, а еще около 50 млрд руб (556 млн долл) - на засекреченные проекты.

Сейчас в ФНБ осталось 21,2 млрд долларов активов и 139,5 тонны золота, хотя до начала войны запасы превышали 400 тонн. По словам Ильи Соколова из РАНХиГС, эти остатки позволяют компенсировать потери от падения нефтяных доходов, но в случае затяжного кризиса - резерв исчерпается менее чем за год.

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Ликвидные активы Фонда национального благосостояния РФ сократились в мае на 14%. К этому привело увеличения расходов на войну против Украины и падения цен на нефть.

Согласно отчету Центробанка РФ от 27 мая, инфляция в апреле составила 6,2% в годовом исчислении в сравнении с 10,7% в январе. Власти более чем в три раза увеличили целевой показатель бюджетного дефицита. Из-за проблем усилилось давление на главу Центрального Банка РФ Эльвиру Набиуллину.

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