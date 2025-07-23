Средняя цена на российскую нефть в рубля, осталась ниже целевого показателя федерального бюджета на 2025 год.

Доходы Российской Федерации от нефти и газа в июле сократятся примерно на 37% по сравнению с годом ранее и составят 680 млрд рублей (8,66 млрд долларов). На ситуацию повлияло снижение цен на нефть и укрепления национальной валюты.

Агентстсво Reuters пишет, что доходы от продажи нефти и газа – важнейший источник денежных средств для Кремля, и составляют четверть от общего объема доходов федерального бюджета.

Снижение доходов болезненно для России, которая значительно увеличила расходы на оборону и безопасность с момента полномасштабного вторжения в Украине.

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По расчетам Reuters, средняя цена на российскую нефть, рассчитанная в рублях, осталась ниже целевого показателя федерального бюджета на 2025 год. При этом агентство пишет, что доходы России от нефти и газа за январь-июль могут сократиться на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,4 трлн рублей.

Изначально министерство финансов РФ планировало получить в этом году 10,94 трлн рублей от продажи нефти и газа, но из-за падения цен на нефть пересмотрело этот прогноз до 8,32 трлн рублей. В прошлом году доходы от продажи нефти и газа достигли 11,13 трлн рублей.

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Из-за падения цен на нефть и рекордных расходов на войну в РФ российский фонд национального благосостояния, который тратится на финансирование боевых действий, может быть исчерпан уже в 2026 году.

При этом нефтегазовые доходы России в июне упали на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июне доходы от продажи нефти и газа сократились почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,73 триллиона рублей.

На этом фоне Владимир Путин заговорил об уменьшении расходов на войну в следующем году. По его словам, сокращение расходов продлится три года.

По данным российского Минфина, дефицит бюджета РФ за первое полугодие составил 3,7 триллиона рублей, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

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