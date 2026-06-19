Конец социализма: под давлением США на Кубе объявили о 'перестройке'

Давление Дональда Трампа на Кубу, похоже, начало приносить плоды.

Законодатели Кубы единогласно одобрили масштабные реформы, поддержанные Коммунистической партией и бывшим лидером Раулем Кастро, которые предусматривают приватизацию значительной части социалистической экономики. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о пакете из более чем 175 мер, представленном премьер-министром страны Мануэлем Марреро. Эти меры, если они будут реализованы в принятом виде, станут самым значительным изменением социалистической модели Кубы со времён революции 1959 года и будут означать фактический переход к рыночной экономике.

Реформы предусматривают преобразование государственных предприятий в частные коммерческие структуры с акциями и долями собственности. Они также позволяют частным банкам войти в финансовый сектор Кубы, который ранее был полностью подконтролен государству.

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Кроме того, реформы предусматривают "продажу государственной собственности национальным и иностранным юридическим и физическим лицам, включая кубинцев, проживающих за рубежом". Это существенное изменение для страны, где государство традиционно контролировало землю и промышленность.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в речи перед голосованием 18 июня призвал законодателей сохранять веру в социалистическое прошлое Кубы.

"Вопрос, который здесь обсуждается, – это дилемма того, как продолжить процесс социалистического строительства, подвергшегося самой длительной в истории блокаде со стороны самой могущественной страны мира", – сказал он, добавив, что его страна не "отказывается от социализма".

Премьер-министр заявил законодателям, что эти меры признают рынок в качестве "инструмента эффективного распределения ресурсов". Он также представил эти изменения как соответствующие социалистическим корням Кубы.

"Обновление экономической и социальной модели преследует главную цель – улучшение качества жизни наших соотечественников", – заявил премьер-министр Кубы.

Западные эксперты придерживаются иной точки зрения. Они считают, что провозглашённые преобразования, в случае их реализации, фактически отменят социалистические реформы, введённые после революции 1959 года.

Пакет преобразовательных мер существенно уменьшит роль государственного бизнеса, разблокировав частное предпринимательство, которое долгое время было ограничено бюрократической системой. Впервые предприятиям на Кубе разрешат нанимать более 100 работников. Предпринимателям также разрешат владеть несколькими частными компаниями.

Движение частного капитала будет облегчено благодаря более гибкой частной банковской системе, которая будет находиться под надзором государства, а также благодаря цифровому рынку иностранной валюты в режиме реального времени с уполномоченными агентами. Новые меры также предусматривают введение новой налоговой системы и возложение частичной ответственности за финансирование государственных услуг как на государственные, так и на частные предприятия.

Неясно, насколько быстро (и с помощью каких механизмов) будет внедрен широкий комплекс новых мер. Это, по мнению экспертов, оставляет много открытых вопросов.

Ситуация на Кубе

С момента распада СССР, который долгое время поддерживал кубинскую модель, бюрократическая и неэффективная экономика Кубы испытывает трудности с обеспечением потребностей населения. Страна в течение длительного времени обеспечивала своим гражданам субсидируемые государственные услуги, в частности бесплатное или недорогое образование, медицинское обслуживание и транспорт. Многие из этих услуг в последние годы фактически пришли в упадок из-за неэффективности правительства и ослабления экономики.

Жесткие санкции администрации президента США Дональда Трампа – включая многомесячную нефтяную блокаду – оставили Кубе мало пространства для маневра. Это нанесло сокрушительный удар по и без того ослабленной экономике, вызвало отток иностранного бизнеса и уничтожило чрезвычайно важную туристическую отрасль.

Куба и США – последние новости

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к вероятному краху режима на Кубе уже этим летом и разработала новые сценарии военного реагирования на случай возникновения хаоса на острове. По данным Axios, Трамп не давал разрешения на военное вторжение и отдаёт предпочтение мирному переходу Кубы к демократической системе.

Эксперты считают, что американская администрация планирует продолжить политику экономического давления, в частности через санкции, с целью постепенного ослабления режима в Гаване.

Сообщается также, что более половины американцев выступают против применения военной силы своей страны для смены режима на Кубе.

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