В администрации Трампа сделали заявление относительно иностранцев, поддерживающих РФ, которые прибыли из-за океана.

Администрация Дональда Трампа имеет основания полагать, что власти Кубы непосредственно причастны к поставкам живой силы для российской армии. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на рассекреченный отчет Государственного департамента США.

"Кубинский режим подрывает американские интересы по всему миру", – заявил изданию сенатор Тед Круз.

Как говорится в материале, Гавана могла не только знать о вербовке, но и активно содействовать этому процессу.

В отчете, направленном в Конгресс, отмечается, что на сегодня кубинцы стали одной из самых многочисленных групп иностранных наемников, воюющих против ВСУ.

"Граждане Кубы стали одной из крупнейших идентифицированных групп иностранных боевиков, поддерживающих российские военные операции в Украине", – передают СМИ.

Согласно тексту документа, официальная Гавана пытается откреститься от участия в конфликте, однако факты свидетельствуют об обратном. Государственный департамент подчеркивает избирательность действий кубинских властей в отношении мобилизации своих граждан Россией.

"Открытые источники не доказывают, что Гавана официально отправила всех кубинских бойцов. Однако есть веские признаки того, что режим сознательно терпел, позволял или выборочно способствовал этому потоку", – отмечается в пятистраничном отчете.

В материале подчеркивается, что разведка Украины также подтверждает значительное присутствие иностранцев на фронте.

"Оценки разнятся, но большинство открытых источников информации указывают на то, что в любой момент времени в Украине воюют от 1 000 до 5 000 кубинских граждан. Источники украинской разведки оценивают, что несколько тысяч из них развернуты непосредственно на украинском фронте", – говорится в документе.

Пресс-секретарь Госдепартамента в комментарии изданию подчеркнул, что Куба фактически использует собственный народ как расходный материал.

"Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их в качестве пешек в российско-украинской войне", – констатировали в ведомстве.

Заманивают на войну

Ранее УНИАН писал, что Россия активизировала вербовку граждан стран Ближнего Востока для участия в боевых действиях.

В частности, в мессенджере Telegram в начале 2024 года после того, как президент России Владимир Путин издал указ о том, что иностранные граждане, воюющие в рядах армии, получат паспорта для себя и своих семей, начала появляться реклама рекрутинга.

Водитель из Иордании рассказал свою историю и поделился, что присоединился к российской армии в качестве повара. Однако он оказался на передовой в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: