В США провели учения в рамках подготовки к военным действиям на Кубе, – Axios

Администрация Трампа готовится к возможному краху тоталитарного правительства Кубы уже этим летом и отработала новые планы военного реагирования на случай, если на острове воцарится хаос, сообщили Axios американские чиновники.

Издание рассказало, что президент США Дональд Трамп не санкционировал вторжение и отдает предпочтение мирному переходу к свободной Кубе, поэтому администрация будет продолжать давить экономическими санкциями, пытаясь медленно задушить режим в Гаване.

"Лучше всего это можно описать как "акселерационизм". Но мы пока не хотим уничтожать режим. В этом есть своя система. Все происходит поэтапно", – отметил один из высокопоставленных чиновников администрации, имея в виду философию ускорения распада общества.

Отмечается, что это систематическое давление на коммунистический режим Кубы также имеет целью выиграть время для Трампа, который сейчас полностью погружен в мирные переговоры с Ираном, чтобы он впоследствии смог сосредоточиться на Кубе и решить, как добиться там перемен.

"Иран еще не сдался, а президент не торопится. Трамп хочет исчерпать все возможные рычаги влияния. Но на данный момент их не так много, как раньше", – рассказал другой высокопоставленный представитель администрации.

Издание сообщило, что третий высокопоставленный представитель администрации добавил:

"У нас есть достаточно широкий арсенал средств, особенно что касается санкций и их исполнения. И это еще не все".

В статье говорится, что операция на Кубе направлена на ликвидацию источника марксистской агитации и антиамериканского активизма в Латинской Америке, существующего с тех пор, как Фидель и Рауль Кастро возглавили свою успешную революцию в 1959 году.

Чтобы заставить Кубу капитулировать в этом году, администрация сначала сосредоточилась на жизненно важном источнике поддержки острова: Венесуэле и ее социалистическом лидере Николасе Мадуро, который поддерживал Гавану на плаву благодаря поставкам нефти, обеспечивавшим страну энергией и дававшим ей источник экспортных доходов.

Издание напоминает, что Мадуро, которому в 2020 году в США было предъявлено обвинение в "наркотерроризме", был задержан во время смелого рейда американских сил 3 января. После этого бесплатные поставки нефти из Венесуэлы прекратились, что привело к новому экономическому кризису на Кубе.

"США обвиняют Кубу в своих экономических бедах. Куба обвиняет США", – отмечает издание.

Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал, что в прошлом месяце Южное командование США, курирующее военные операции в Карибском бассейне, провело межведомственные "настольные" учения с целью подготовки к военным действиям на Кубе.

"Все варианты рассматриваются, но никакого вторжения не планируется и оно не является неизбежным. Когда президент США даст команду, мы готовы ко всему", – отметил чиновник.

По словам другого источника, во время учений американские чиновники обсуждали наличие у Кубы беспилотников и способы реагирования на возможные беспорядки в жарком кубинском климате в период перехода от весны к лету.

Во время восстаний на острове 11 июля 2022 года кубинские власти жестоко подавили и заключили в тюрьмы демонстрантов, требовавших больших свобод. Сейчас обстоятельства еще хуже.

"Будет жарко. У людей не будет электричества. Продукты портятся без холодильников. Люди злятся. Они могут выйти на улицы. И что тогда произойдет? Я не представляю, чтобы президент не принял никаких мер в случае репрессий", – отметил источник.

Однако другой источник, советник Трампа, высказал иное мнение:

"Президент не хочет, чтобы наземные войска оставались там дольше 48 часов. Это может превратиться в болото. Ситуация может осложниться".

Один из советников президента отметил, что подход к Кубе является "типичным для Трампа: сбивать противника с равновесия. Это давление, наблюдение за реакцией, усиление давления, наблюдение за реакцией, усиление давления".

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным NYT, мнения кубинцев относительно легитимности обвинений США разделились. Многие кубинцы задавались вопросом, были ли эти обвинения просто еще одним шагом в мучительной, затяжной кампании давления со стороны США, или же катализатором более решительного американского вмешательства. Кубинское правительство немедленно осудило обвинительное заключение Министерства юстиции. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал это обвинение "политической акцией, лишенной какой-либо правовой основы", и заявил, что оно используется для подготовки почвы для потенциальной военной агрессии против острова. Недавний опрос, проведенный кубинским новостным сайтом El Toque, который собрал более 40 000 ответов, показал, что около 56 процентов кубинцев, проживающих на острове, и почти 70 процентов тех, кто находится за рубежом, поддержали бы военное вмешательство США.

Также мы писали, что Куба приобрела более 300 военных беспилотников и уже рассматривает сценарии их использования для ударов по американской базе Гуантанамо, американским военным кораблям или даже по территории самих США. По данным американской разведки, Куба с 2023 года закупает ударные беспилотники "различных возможностей" у России и Ирана и размещает их в стратегических местах по всему острову. Однако в последнее время кубинские чиновники обратились к России с просьбой предоставить еще больше беспилотников и военной техники. Кроме того, кубинская разведка пытается выяснить детали того, как Иран сопротивлялся агрессии США.

