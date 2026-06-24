Польские компании хотят заработать на восстановлении Украины, несмотря на ухудшение отношений, – СМИ

Местный бизнес планирует принять активное участие в восстановлении Украины.

Конференция по вопросам восстановления Украины, которая начинается в четверг, 25 июня, в Гданьске и которую в этом году принимает Польша, должна была дать ответы на вопросы о готовности местных компаний и властей в Варшаве участвовать в восстановлении Украины. Однако отсутствие президента Украины Владимира Зеленского снижает значимость мероприятия, пишет польское издание Interia.pl.

До этого польский президент Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений Вооруженных сил Украины звания "Героев УПА". Это вызвало крупнейший спор между двумя странами за последние годы.

В предыдущие годы Конференция по вопросам восстановления Украины проводилась в Риме, Берлине, Лондоне и Лугано. Президент Украины присутствовал на всех этих мероприятиях. На этот раз его заменит премьер-министр Юлия Свириденко, что было воспринято в Польше как оскорбление.

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Премьер-министр Дональд Туск объявил 23 июня, что обе стороны конфликта приняли решения, которые "не служат польской безопасности и польским интересам". По его словам, Варшава подготовила 200 соглашений и контрактов о совместных предприятиях и совместном бизнесе после окончания войны. Он подсчитал, что на кону стоят сотни миллиардов долларов.

Польский бизнес и Украина

Польские компании надеются принять участие в восстановлении Украины после окончания войны. Помимо строительного сектора, наибольший потенциал имеют местные компании в энергетическом, финансовом, логистическом и страховом секторах. Также это отрасли торговли, перерабатывающей и пищевой промышленности.

По оценкам Всемирного банка, к концу 2025 года расходы на восстановление Украины в течение следующего десятилетия достигнут почти 588 миллиардов долларов. Наибольшие потребности сосредоточены в: жилищном секторе (почти 81 миллиард евро), транспорте (примерно 75 миллиардов евро), энергетике и горнодобывающей промышленности (примерно 66 миллиардов евро), торговле и промышленности (более 62 миллиардов евро) и сельском хозяйстве (более 53 миллиардов евро).

На данный момент совокупная стоимость польских инвестиций в Украину на конец 2023 года достигла 780 миллионов долларов. Это составило 2,6% прямых иностранных инвестиций в страну, что ставит Польшу лишь на 10-е место среди иностранных инвесторов.

В то же время с начала войны в Украине было создано 300 компаний с польским капиталом. По этому показателю Польша занимает уже третье место. Значение Украины как торгового партнера для Польши растет – Киев является седьмым по величине направлением экспорта Варшавы.

Польские компании уже анализируют возможные сценарии и готовятся к будущему участию в восстановлении Украины, несмотря на политические конфликты. Особое внимание уделяется реконструкции дорожной и железнодорожной инфраструктуры, проектам в энергетическом и гидротехническом секторах, а также инвестициям двойного назначения, то есть тем, которые служат как гражданским, так и военным целям.

Одним из важнейших вызовов поляки называют гарантии платежей за выполненные работы и предсказуемость правовой среды. И констатируют, что компании из таких стран, как Германия и Финляндия, могут рассчитывать на сильную поддержку своих правительств в этом отношении – тогда как Польше до сих пор не хватает подобной поддержки. Межправительственного соглашения между Польшей и Украиной, которое определяло бы правовую базу, безопасность платежей и правила разрешения споров, пока нет.

Польский бизнес также все больше обеспокоен эскалацией конфликта между Варшавой и Киевом.

Украина и Польша – главные новости

В прошлом году Польша вошла в топ-20 стран с самыми мощными экономиками в мире. К этому моменту украинцы, временно оказавшиеся в Польше, сформировали для страны около 82 миллиардов долларов ВВП.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что если страну покинут 1,5 миллиона украинцев, которые сейчас проживают здесь, полякам останется только жалеть о себе.

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