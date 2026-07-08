Трамп рассказал об 'огромном потенциале' Украины и интересе США в ее восстановлении

Президент США напомнил о соглашениях с Киевом.

Украина обладает огромным потенциалом, а президент Владимир Зеленский сможет восстановить ее после войны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с украинским лидером в рамках саммита НАТО в Анкаре.

"Я действительно чувствую, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению этой страны, а не, знаете, ко всем этим смертям и разрушениям. Украина обладает огромным потенциалом. Он это понимает. Мы об этом говорим. Он говорит об этом чаще, чем о войне. Я думаю, он построит замечательную страну. Я думаю, он ее построит", – заявил глава Белого дома.

Также он напомнил, что между Украиной и США есть договоренность о совместной добыче редкоземельных металлов, в которых заинтересована американская сторона.

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"У нас сейчас есть определенный интерес к этой стране, потому что у нас там есть земля, а также полезные ископаемые. Это одна из самых богатых стран, одна из лучших в мире по запасам редкоземельных металлов", – сказал Трамп.

Он также выразил уверенность в том, что многие украинцы после войны вернутся домой – прежде всего из соседней Польши.

"Они действительно хотят вернуться домой. Многие вернутся, когда война закончится. Я думаю, что они вернутся", – подытожил американский лидер.

Соглашение с США о добыче полезных ископаемых в Украине – главные новости

В конце апреля прошлого года Украина и США подписали соглашение о природных ресурсах. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Вашингтон заинтересовала совместная разработка месторождений редкоземельных минералов, которые являются критически важными компонентами для современного технологического производства – от медицины до самолетов.

Первую инвестицию в рамках соглашения американцы осуществили в начале осени в размере 75 миллионов долларов. Аналогичный вклад, согласно договоренностям, внесла и украинская сторона. В центре внимания – проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере добычи критически важных минералов.

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