Индия и Евросоюз заключили историческое торговое соглашение вопреки США

Обе стороны стремятся обезопасить себя от непредсказуемых шагов Вашингтона.

Индия и Европейский Союз заключили знаковое торговое соглашение. Об этом со ссылкой на премьер-министра Индии Нарендру Моди сообщает Reuters.

"Вчера было подписано крупное соглашение между Европейским Союзом и Индией. Люди по всему миру называют его "матерью всех соглашений". Это соглашение откроет большие возможности для 1,4 миллиарда человек в Индии и миллионов людей в Европе", - заявил Моди.

Ожидается, что премьер-министр Индии и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделают совместное заявление на саммите Индия-ЕС в Нью-Дели, а также представят детали соглашения.

Видео дня

Как ранее сообщали СМИ, соглашение предусматривает, что Индия снизит пошлины на европейские автомобили со 110% до 10%, а также частично отменит ограничения, в частности, на химикаты и фармацевтические препараты из Евросоюза.

Отметим, что по данным Reuters, объем торговли между Индией и ЕС в финансовом году, закончившемся в марте 2025 года, составил 136,5 млрд долларов.

Издание напоминает, что недавно Индия заключила соглашения с Великобританией, Новой Зеландией и Оманом. Серия соглашений ярко демонстрирует намерение Нью-Дели обезопасить себя от непредсказуемых шагов США.

Торговая война США и Индии – главные новости

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп ввел 50%-ные пошлины на товары из Индии из-за закупки нефти РФ. По словам специалистов, введение пошлин поставило под угрозу тысячи малых экспортеров и может привести к потере рабочих мест для многих людей.

В Министерстве торговли Индии тогда сообщили, что пострадавшие экспортеры получат финансовую поддержку. Отмечалось, что их будут стимулировать диверсифицировать рынки сбыта, в частности на Китай, страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

Напомним также, что недавно Трамп пригрозил Индии усилением пошлин, если Нью-Дели не сократит закупки российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: