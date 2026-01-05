Трамп пригрозил Индии еще больше поднять пошлины из-за российской нефти, - Reuters

Сенатор Грэм заявил, что действия США уже привели к сокращению импорта российской нефти в Индию.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Индии ужесточением пошлин, если Нью-Дели не сократит закупки российской нефти. Своим заявлением американский лидер усилил давление на южноазиатскую страну из-за безрезультатности торговых переговоров, пишет агентство Reuters.

"Премьер-министр Нарендра Моди - хороший человек. Он знал, что я недоволен, и что важно было сделать меня счастливым. Они торгуют, и мы можем очень быстро повысить пошлины на их товары", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов о закупках Индией российской нефти.

Индийские рынки отреагировали на словам Трампа. Индекс акций информационных технологий упал примерно на 2,5% до самого низкого уровня за более чем месяц, поскольку инвесторы опасались, что напряженные торговые отношения могут еще больше задержать заключение торгового соглашения между США и Индией.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что санкции США в отношении российских нефтяных компаний и повышение пошлин помогли сократить импорт нефти в Индию.

Стоит отметить, что он поддерживает введение пошлин до 500% для стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

"Если вы покупаете дешевую российскую нефть, вы поддерживаете военную машину Путина. Мы пытаемся дать президенту возможность сделать этот выбор трудным с помощью пошлин. Действия Трампа стали основной причиной того, что Индия теперь покупает значительно меньше российской нефти", - сказал Грэм.

В свою очередь эксперты по торговле предупреждают, что осторожный подход Нью-Дели рискует ослабить его позиции.

Несмотря на высокие пошлины, экспорт Индии в США в ноябре резко вырос, хотя с мая по ноябрь 2025 года объем поставок сократился более чем на 20%.

Отказ Индии от российской нефти - последние новости

После введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла", Индия стала на путь отказа от российской нефти.

Вместе с тем, в декабре стало известно, что крупнейший индийский нефтепереработчик - Reliance Industries получил от США специальное разрешение на закупку российской нефти у поставщиков, находящихся под американскими санкциями. Несмотря на это экспорт российской нефти в Индию в 2025 году направляется к минимуму за три года.

