Штрафной тариф введен из-за закупки российской нефти.

Сегодня, 27 августа, вступили в силу увеличенные в два раза пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Индии. В связи с этим напряженность между двумя крупнейшими демократическими странами и стратегическими партнерами в мире усилилась.

Издание Reuters пишет, что штрафной тариф в размере 25%, введенный в связи с закупками Индией российской нефти, прибавился к ранее введенному Трампом тарифу в размере 25% на многие товары из Индии. Таким образом, общая пошлина увеличилась до 50% на одежду, драгоценные камни и ювелирные изделия, обувь, спортивные товары, мебель и химикаты. Это одни из самых высоких пошлин, введенных США.

Новые пошлины угрожают тысячам мелких экспортеров, а также тысячи людей могут поетрять работу. По словам представителя министерства торговли Индии, экспортеры, пострадавшие от пошлин, получат финансовую помощь и будут поощряться к диверсификации рынков сбыта, как Китай, Латинская Америка и Ближний Восток.

Видео дня

Уведомление Таможенной и пограничной службы США для грузоотправителей предусматривает трехнедельное освобождение от пошлин для индийских товаров, которые были погружены на судно и находились в пути в США до полуночи. Эти товары по-прежнему могут ввозиться в США по более низким тарифам до 12:01 утра по восточному времени 17 сентября.

Также исключены сталь, алюминий и производные продукты, легковые автомобили, медь и другие товары, на которые распространяются отдельные таможенные тарифы до 50% в соответствии с законом о национальной безопасности в области торговли.

Представители министерства торговли Индии заявляют, что средняя ставка таможенной пошлины на импорт из США составляет около 7,5%, в то время как офис торгового представителя США указал на ставки до 100% на автомобили и среднюю применяемую ставку таможенной пошлины в 39% на сельскохозяйственную продукцию из США.

По оценкам групп экспортеров, повышение ставок может затронуть почти 55% от 87 миллиардов долларов экспорта товаров из Индии в США, при этом выгоду от этого получат такие конкуренты, как Вьетнам, Бангладеш и Китай.

Сохранение пошлин на этом уровне может подорвать растущую привлекательность Индии как альтернативного Китаю центра производства смартфоны и электроники.

Пошолины Трампа в отношеннии Индии - последние новости

20 августа стало известно, что, несмотря на угрозы США повысить пошлины на индийские товары, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии снова закупают российскую нефть.

26 августа сообщалось, что нефтеперерабатывающие компании Индии сократят закупки российской нефти в ближайшие недели. Это небольшая уступка Вашингтону менее чем за сутки до повышения пошлин США, но также сигнал о том, что Дели не планирует разрывать отношения с Москвой.

В то же время Суратская бриллиантовая биржа, которая является крупнейшим офисным комплексом в мире, стоит пустая из-за пошлин Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: