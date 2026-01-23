В ЕС считают, что остановили Трампа сплоченностью и готовностью постоять за себя, - Politico

Готовность принципиально отстаивать свою позицию сыграла на руку всему Евросоюзу.

Лидеры стран-членов Европейского Союза считают, что поворотный момент в изменении намерений президента США Дональда Трампа захватить Гренландию произошел благодаря европейскому единству и готовности прибегнуть к ответным мерам, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В беседе с изданием дипломаты отмечают, что ряд трансатлантических кризисов учит европейских лидеров действовать быстрее и решительнее для защиты общих интересов. Хотя речь не идет о победных утверждениях, но есть "четкие уроки, которые можно усвоить после нескольких лет доминирования расколов и споров в пределах ЕС".

"Когда Европа не разделена, когда мы выступаем вместе и когда мы четкие и сильные, а также в нашей готовности постоять за себя, тогда результаты последуют", - отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после прибытия на саммит лидеров ЕС в Брюсселе.

Видео дня

По ее словам, за последние несколько дней и недель чиновники ЕС "чему-то научились".

Как пишет Politico, в Брюсселе выдохнули после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отказе от угроз ввести тарифы против тех стран, которые отправили войска в Гренландию. С целью урегулирования кризиса было заключено "рамочное" соглашение с участием генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Издание пишет, что остается непонятным, учитывает ли соглашение требование Дании сохранить полный суверенитет над Гренландией. Но ситуация показала, что Евросоюз может быть эффективным, когда действует синхронно, демонстрирует способность "наносить ответный удар" и готов прибегнуть к четким шагам, таким как отправка войск для укрепления безопасности в Арктике на контролируемой Данией территории.

"Тот факт, что после этих угроз ЕС очень быстро скоординировался и очень быстро отреагировал, твердо и спокойно, с четкими принципиальными позициями – это, безусловно, то, что необходимо учитывать с точки зрения будущей реакции", – подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС.

По словам другого высокопоставленного дипломата, ЕС опирается на многомесячный опыт работы с администрацией Трампа, особенно заметно с учетом опыта, приобретенного прошлым летом, когда речь шла о том, чтобы подписать торговое соглашение между ЕС и США.

До подписания лидеры ЕС в течение многих недель имели разногласия по поводу того, как они должны реагировать на угрозу Трампа применить заоблачные тарифы.

Когда лидеры ЕС не пришли к полному согласию из-за угроз Трампа в отношении Гренландии, Франция и Германия быстро согласились подготовить применение против США так называемого инструмента противодействия принуждению, и это подтвердило тот факт, что Евросоюз был более решительным в своей реакции.

"Дебаты, которые состоялись у нас в июне и июле, помогли нам подготовиться. Теперь есть зрелость в том, как ЕС готовится и действует", – сообщил высокопоставленный дипломат.

Как отмечает Politico, через несколько часов после встречи Трампа с Рютте в Давосе, европейские дипломаты стремились подчеркнуть, что совокупность факторов, вероятно, повлияла на то, что Трамп снял с повестки дня военный вариант для Гренландии. Впрочем, придется еще выяснить, что именно повлияло на мышление Трампа.

Кроме того, даже европейские дипломаты признают, что это не была единственная заслуга ЕС. Они также не утверждают, что знают ход мыслей Трампа. Дипломаты указали на такие важные факторы, как скептическое отношение общественного мнения США к захвату Гренландии, давление со стороны законодателей США, которые не желают одобрять такой шаг, и нестабильность на рынках капиталов.

Вместе с тем, как подчеркнули дипломаты, с европейской стороны сейчас существует более четкий процесс защиты интересов ЕС. Ключевым элементом является обращение к законодателям США и влиятельным бизнесменам, чтобы убедить их в том, что трансатлантическое разрушение - или даже, как предположила Метте Фредериксен, смерть НАТО - не в их интересах.

Стремление Трампа получить контроль над Гренландией

Как сообщал УНИАН, Трамп выражал намерение овладеть Гренландией "тем или иным" путем в связи с необходимостью защиты интересов безопасности США в Арктике. Президент США утверждал, что Дания не способна защитить остров, если будет нападение со стороны Китая или России. Это привело к значительным спорам и расколу в трансатлантическом единстве.

Также Трамп планировал с 1 февраля ввести 10% тарифы на любые товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. А с 1 июня планируется эти тарифы увеличить до 25%.

Впрочем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте стал главным посредником президента США Дональда Трампа в отношениях с Европой после неожиданного дипломатического поворота. Именно после встречи с Рютте американский лидер отказался от угроз применения силы в отношении Гренландии и приостановил введение торговых тарифов против европейских стран.

Вас также могут заинтересовать новости: