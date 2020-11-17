По словам Сухомлина, при упущении государством процесса регулирования рынок монополизируется, а при излишнем усилении регулирования начинает расти нелегальный рынок.

Для эффективного функционирования табачного рынка должен существовать баланс государственного и рыночного регулирования.

Такое мнение высказал вице-президент ассоциации «Специализированная торговля» Антон Сухомлин в комментарии УНИАН по итогам конференции «Tobacco Market Vision 2021», посвященной проблемам и перспективам развития табачного рынка.

«Рынок табачных изделий очень специфический - это товары, которые быстро обращаются, но стоят недешево. И, как у любого специфического рынка, у него есть проблемы, решение которых состоит в объединении государственного регулирования с рыночными методами. Должен быть баланс государственного и рыночного регулирования», - сказал Сухомлин.

Вице-президент рассказал о специфике табачного рынка, участниками которого в широком понимании являются все заинтересованные стороны – от государства до конечного потребителя.

«Но в узком понимании, которое мы используем сегодня, это производители – дистрибуция – розница, то есть производство и каналы сбыта. И модель его следующая – почти весь табачный рынок представлен шестью компаниями-производителями, четыре иностранные и две украинские. Иностранные занимают почти 90% рынка», - сказал Сухомлин.

По его словам, дистрибуция на сегодняшний день представлена пятью компаниями в Украине, среди которых одна компания занимает почти 60% рынка, и остальные компании выступают за демонополизацию этой отрасли. Также на модели производства и дистрибуции влияет модель розничного рынка, представленная более 80 тыс. розничных клиентов.

«Я могут сказать, что рынок консолидирован... Он консолидирован продолжительными, я бы сказал, негативными процессами, которые существовали в табачной отрасли, в том числе и монополизацией оптового рынка. Во-вторых, рынок беспокоит иногда непродуманная фискальная политика и регуляторная политика государства относительно этого рынка», - отметил вице-президент ассоциации.

По его словам, если говорить конкретно о фискальной политике государства, о влиянии его на легальный и нелегальный рынок, то интересы государства и бизнеса тут совпадают.

«Мы действительно хотим такого влияния регуляторного, при котором не будет увеличиваться нелегальный рынок, но это возможно сделать только в рамках диалога и уменьшения фискального давления», - подчеркнул Сухомлин.

Как пояснил эксперт, при упущении государством процесса регулирования рынок монополизируется, а если государство начинает очень сильно регулировать, начинает расти нелегальный рынок.

По словам Сухомлина, для поиска решения данной проблемы нужно ответить на вопрос, какова цель этого регулирования.

«Хочет ли стейкхолдер отрегулировать и контролировать рынок, или он хочет какими-то необдуманными действиями его монополизировать. Если цель первая - регулировать и контролировать, то это нужно делать другими методами, чем на сегодняшний день это сделал Кабинет министров. Решение этой проблемы лежит на поверхности – рыночными методами, чтобы все от этого выиграли, все участники, даже монополист», - объяснил эксперт, добавив, что для этого необходимы нормальные дискуссии с участниками рынка тех стейкхолдеров, которые сегодня управляют этим процессом.

Также Сухомлин отметил, что надеется на дальнейшее развитие платформы «Tobacco Market Vision 2021», созданной с целью коммуникаций и регулярного диалога между всеми заинтересованными сторонами табачной отрасли.

«Начало положено. Объединились участники, есть что обсудить и предложить, будем развивать этот успех. Сама платформа ни от кого не зависит, но ее успех зависит от наших действий», - подчеркнул Сухомлин.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", задачами которого являются усиление контроля и борьба с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и подделкой, незаконным производством и оборотом табачных изделий, борьба с негативным влиянием теневого рынка табака.

В октябре в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 46 народных депутатов, в котором они просят проверить на соответствие Конституции Украины постановление Кабинета министров "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" от 9 сентября 2020 года №840.

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Автор: УНИАН