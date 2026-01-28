Станет ли 'Дия' платной: в Минцифры объяснили, что изменится в приложении

В государственном приложении "Дия" на данный момент есть только одна платная услуга для бизнеса.

В Украине распространились слухи, что государственное приложение "Дия" станет платным из-за ликвидации статуса госпредприятия для преобразования его в акционерное общество. Однако в Министерстве цифровой трансформации заверили, что никаких платных услуг для граждан не появится.

"Было много слухов, распространяли разную информацию о ГП "Дия", но на самом деле все очень просто. Еще в июле прошлого года Хозяйственный кодекс был отменен. В соответствии с этими изменениями все государственные предприятия должны преобразоваться в организационно-правовые формы", - сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире телемарафона

Таким образом, по ее словам, такой конструкции, как государственное предприятие, в целом не должно существовать. Поэтому различные госпредприятия начинают эту процедуру в зависимости от организационной структуры.

"В данном случае, когда мы говорим о ГП "Дия", то оно преобразуется в акционерное общество, все акции будут принадлежать государству, поэтому государственное предприятие продолжит работать в том же формате. На "Дию", на электронные услуги это никак не повлияет и не влияет также и на их стоимость", - отметила Коваль.

Она также указала, что единственная платная услуга в "Дие" - мультишеринг документов. По этой услуге украинцам не нужно по несколько раз отдельно отправлять каждый документ. При этом услуга платная только для бизнеса и бесплатная для клиентов, которые отправляют документы.

"Все остальные услуги, касающиеся граждан, они не будут платными, потому что "Дия" это государственное приложение. Все услуги будут и в дальнейшем предоставляться в том формате, как и предоставлялись", - добавила заместитель министра.

20 января стало известно, что в государственном приложении "Дия" планируют запустить онлайн-оформление "Европротокола" без вызова полиции, услугу по регистрации авто после растаможивания в "Дие" и оплату штрафа за парковку в приложении.

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль заявила, что в приложении "Дия" готовят запуск сервиса онлайн-развода. Бета-тестирование услуги планируется начать уже весной.

